Следственный комитет России (СКР) ужесточил обвинение экс-президенту Рост Банка Артему Хенкину. Финансисту, которому ранее инкриминировалось хищение средств Росэнергобанка путем выдачи «технических» кредитов, теперь добавлена и организация преступного сообщества, пишет «Коммерсант».

По данным издания, СКР заочно предъявил Хенкину обвинение в организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ). До этого ему вменялись в вину особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрата (ст. 160 УК РФ). Сам Хенкин практически сразу после начала расследования обстоятельств хищения средств Росэнергобанка скрылся от следствия и с прошлого года находится в международном розыске. Недавно Черемушкинский суд столицы заочно арестовал банкира, что позволяет направить материалы на обвиняемого в Интерпол.

СКР считает бывшего главу Рост Банка организатором группы, которая занималась хищением средств Росэнергобанка накануне краха кредитного учреждения (лицензия отозвана 10 апреля 2017 года). ЦБ выявил в его отчетности недостоверные сведения. Когда проверкой занялись следственные органы, то они установили, что руководство и собственники банка, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, занимались выводом средств кредитного учреждения путем выдачи так называемых технических кредитов подконтрольным компаниям. Из-за этого в банке на момент его краха образовалась «дыра» более чем в 29 млрд рублей. При этом бывшее руководство Росэнергобанка после введения в банке временной администрации не передало ей оригиналы кредитных договоров на 9,8 млрд рублей.

ЦБ выявил признаки вывода активов из Росэнергобанка Временная администрация Росэнергобанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации бывшим руководством финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В результате 5 июня 2017 года управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), а позже в деле появилась и статья о мошенничестве. 3 октября 2017 года материалы расследования были переданы управлению СКР по Юго-Западному округу Москвы. 21 мая 2018 года Хенкину было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате: следователи считают его организатором хищений средств Росэнергобанка.

Помимо Хенкина в рамках расследования были задержаны девять фигурантов, в том числе бывший и. о. предправления Росэнергобанка Виталий Сухов и член совета директоров банка Мария Маклакова.