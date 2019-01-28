Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях на срок свыше года снизилась на 0,04 процентного пункта, а на остальные сроки и до востребования — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,255—0,756 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Январь
|5,982
|
7,310
|
7,643
|
7,782
|
8,391
|Февраль
|
6,237
|
8,066
|
8,116
|
8,072
|8,351
По долларовым депозитам на срок от 181 дня до года базовая доходность снизилась на 0,039 п. п., а по остальным вкладам — увеличилась на 0,131—0,482 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
|Январь
|0,973
|2,878
|2,851
|4,000
4,085
|Февраль
|1,315
|3,009
|3,333
|3,961
4,266
Базовая доходность вкладов в евро на срок свыше года выросла на 0,274 п. п., а до востребования и на остальные сроки — снизилась на 0,008—0,138 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
|Январь
|0,158
|0,916
|0,886
|1,003
0,898
|Февраль
|0,052
|0,778
|0,876
|0,995
|1,172
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).