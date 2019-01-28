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• Минфин США снял санкции с компаний «Русал» и «Евросибэнерго», а также с холдинга En+. Ведомство подчеркивает, что «в соответствии с условиями исключения» из санкционного списка компании «сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и жестко ограничили его контроль» над ними. При этом все санкции, введенные в отношении Дерипаски, остаются в силе. На этих новостях в начале торгов понедельника бумаги этих компаний выросли в цене, а рубль укрепился по отношению к доллару и евро. К вечеру, впрочем, акции «Русала» и российская валюта перешли к снижению.

• Россиянам предложат заработать на информации о себе. Фонд развития интернет-инициатив подготовил законопроект, который разрешит свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес же будет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. По оценке авторов инициативы, любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать до 60 тыс. рублей в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. При этом бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход. По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.

• Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на февраль. Для вкладов в рублях и долларах практически на все сроки показатель увеличился, а для депозитов в евро — снизился. Базовая доходность рублевых вкладов на срок от 181 дня до года составит 8,072%, свыше года — 8,351%. Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 января, и служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов.

• Рабочая группа Минтруда работает над изменением потребительской корзины. В своем нынешнем виде методология расчета потребительской корзины будет действовать до 31 декабря 2020 года, новая корзина будет установлена с 1 января 2021-го. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже направил в министерство предложение о том, чтобы увеличить в корзине содержание мяса на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%. Также эксперты попросили включить на 17% больше овощей и фруктов. По оценке экспертов, если это предложение будет принято, продуктовый минимум может подорожать на 30%.