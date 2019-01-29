• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки к закону «О банках и банковской деятельности», обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний. Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из закона «О защите конкуренции». В то же время банки руководствуются законом «О банках и банковской деятельности», статья 26 которого содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. Пока поправки не приняты, кредитные организации находятся между молотом и наковальней, так как ответ или его отсутствие на запрос ФАС неминуемо ведут к нарушению одного из законов. При этом в ФАС подчеркивают, что проект закона не касается доступа к счетам физических лиц.

• Минюст предложил не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию. Министерство готовит изменения в законодательство, предусматривающие случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением. Как уточнили в Минюсте, законопроект обозначит случаи, когда чиновники в силу объективных обстоятельств не могут реализовать антикоррупционные ограничения. «Например, не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, на которых такая обязанность распространяется и которые осуществляют свою деятельность в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях, отдельных районах Крайнего Севера и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью и тому подобное», — отметили в министерстве. Согласно данным международной антикоррупционной организации Transparency International, Россия в 2018 году заняла 138-е место по индексу восприятия коррупции, набрав 28 баллов из 100 возможных. Такого же результата достигли Гвинея, Иран, Ливия, Мексика и Папуа — Новая Гвинея.

• В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на 4%, а при оптимистическом сценарии — на 7%, свидетельствует прогноз Финансового университета при правительстве России. В 2020 году, как ожидается, рост реальной заработной платы продолжится. При этом рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится, и лишь в 2020 году этот показатель, по оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на 1%, а в оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6—7%. Как отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец, до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления российской валюты.

• Жители некоторых российских регионов демонстрируют особое пристрастие к депозитам в долларах и евро, а также к вложениям в драгоценные металлы. Согласно данным исследования аналитического центра компании «ФинЭкспертиза», самые высокие темпы прироста вкладов населения в валюте и драгоценных металлах в 2018 году были отмечены в Чеченской Республике (плюс 52,26%), Приморском крае (плюс 38,03%) и Ростовской области (плюс 31,52%). В рублевом эквиваленте максимальный рост вкладов физлиц в валюте и драгоценных металлах показали Москва (плюс 274,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (плюс 44,45 млрд) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (плюс 23,46 млрд). Впрочем, рубль все равно остается самой популярной валютой для хранения сбережений во вкладе. Рублей во вкладах россиян в 3,6 раза больше, чем иностранной валюты.