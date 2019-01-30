Онлайн-ретейлер Ozon.ru запустил продажи товаров в кредит в партнерстве со следующими банками и микрофинансовыми организациями: Тинькофф Банк, «Ренессанс Кредит» и ОТП Банк, МФО «Рево Технологии» и Kviku. С МФО договор будет подписываться онлайн, а в случае с банками его доставит курьер, пишет «Коммерсант».

Покупатели смогут приобретать в кредит товары любых категорий, кроме продуктов питания, товаров для взрослых и для здоровья. Минимальная стоимость покупки в кредит составит 3,5 тыс. рублей, максимальная — 250 тыс. рублей. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов из Москвы и Подмосковья.

«Для нас это возможность расширить присутствие на рынке и привлечь клиентов», — сообщил старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. В Тинькофф Банке отметили, что клиенты Ozon.ru не получат каких-либо специальных предложений, «логика определения условий остается такой же, как и в остальных каналах».

Услуга давно представлена в российском онлайн-ретейле, но пока ограничивалась преимущественно сегментом бытовой техники и электроники. Сам Ozon.ru тестировал онлайн-кредиты еще в 2014 году, но тогда услуга не привлекла клиентов.

Логика онлайн-ретейлеров понятна, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: конкуренция все больше уходит в плоскость сервиса, и в этом плане дополнительные опции оплаты могут стать конкурентным преимуществом. Продажа товаров в кредит не несет рисков для ретейлера, а вот для банков-партнеров они могут быть достаточно высоки, хотя снизить их может доступ к истории покупок клиента, отмечает эксперт.

Запуск кредитования позволит нарастить продажи и ускорить рост Ozon.ru, уверен партнер Data Insight Федор Вирин. Плюсом будет наличие МФО среди партнеров, потому что они охотнее выдают средства, считает он. Но тут же кроется проблема, указывает эксперт: зачастую за онлайн-кредитом идет потребитель с уже испорченной кредитной историей. В случае с банками есть и логистическая проблема: покупателю придется взаимодействовать с двумя курьерами (от банка и от магазина), что может привести «к заметному снижению конверсии».