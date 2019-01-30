Комплексный стандарт по ипотечному кредитованию должен объединить лучшие практики и методики на рынке

«ДОМ.РФ» при участии Банка России разработает для банков комплексный стандарт по ипотечному кредитованию, который должен объединить лучшие практики и методики на рынке, рассказал в ходе круглого стола руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.



Он будет состоять из пяти стандартов:

• стандарт ответственного ипотечного кредитования;

• требования к участникам и условия сделки ипотечного кредитования;

• требования к андеррайтингу (процедуре проверки клиента и объекта недвижимости);

• стандарт сервисного обслуживания ипотечных (в том числе дефолтных) закладных;

• документация для стандартной сделки секьюритизации (выпуска ценных бумаг, обеспеченных ипотекой).

Позднее в «ДОМ.РФ» указали, что стандартов сейчас семь.

Из пяти стандартов на данный момент только один — стандарт ответственного ипотечного кредитования — согласован с ЦБ, отметил Мамута. Остальные находятся на рассмотрении у регулятора. Стандарт ответственного кредитования будет определять полноту раскрытия кредитором информации заемщику, условия мониторинга финансового состояния заемщика, процессы досудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности, пояснили РБК в компании «ДОМ.РФ».

В стандартах, в частности, «будет определено, как банку рекомендуется оценивать финансовое положение заемщика для выдачи кредита и требования по размеру платежа от суммарного дохода семьи», отмечают в госкомпании. Эти стандарты предлагается использовать в качестве документа «мягкого права»: банки, присоединившиеся к ним, должны будут соблюдать их или учитывать рекомендации, пояснил изданию заместитель директора по развитию розничного бизнеса банка «ДОМ.РФ» (на 100% принадлежит «ДОМ.РФ») Олег Комлик.

В ЦБ надеются, что к стандарту в итоге присоединится максимально возможное число ипотечных кредиторов (в том числе ключевые участники ипотечного рынка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк).

Необходимость разработки единого стандарта в ЦБ объясняют недостаточностью законодательной защиты потребителей во взаимоотношениях с банками и отсутствием у банков общепринятой унифицированной документации, сопровождающей ипотечные сделки.