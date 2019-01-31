Заемщики, у которых есть два и более объекта недвижимости, не смогут воспользоваться таким правом

Право воспользоваться ипотечными каникулами — приостановкой платежей в период сложной жизненной ситуации — планируется предоставить только гражданам, у которых за счет займа приобретено единственное жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на последнюю редакцию поправок в закон «О потребительском кредите».



В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что предложение было сформировано по итогам обсуждения регулятором законодательной инициативы с экспертным сообществом.

«В текущей редакции законопроект нацелен на защиту прав наиболее уязвимой части заемщиков и не предусматривает обязательного распространения ипотечных каникул на тех, у кого такое жилье не единственное. При этом у гражданина всегда остается возможность договориться о реструктуризации с банком на условиях, удовлетворяющих обе стороны по договору», — подчеркнули в ЦБ.

Новая редакция законопроекта предполагает, что во время ипотечных каникул будет разрешено вообще не гасить кредит. Ранее планировалось снизить платеж до 10% от ежемесячного взноса. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера суммы. Также в новой версии законопроекта добавлен пункт о том, что если в ипотечном договоре есть условие о страховании недвижимости, то заемщику придется выплачивать эти взносы в полном объеме даже в период каникул. Такая мера является справедливой и вряд ли будет обременительной для граждан, считают в банках.

Центробанк хочет разрешить ипотечные каникулы потерявшим работу россиянам Регулятор предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты или только снизят сумму платежа.

Идея ипотечных каникул имеет прежде всего социальную направленность, заявил газете вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, такая мера необходима для поддержки заемщиков с невысоким доходом, у которых только одно жилье — и то куплено в кредит. По оценке председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на сегодняшний день в России таких ипотечников 80%. Он подчеркнул, что идея каникул «абсолютно правильная».



Представители банков не согласны с тем, что граждане, в собственности которых несколько жилых помещений, будут лишены права на ипотечные каникулы. Так, управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина указала, что право на временную приостановку выплаты ипотечного займа должно быть у всех граждан, попавших в затруднительное материальное положение, независимо от количества объектов недвижимости в собственности.