Банк России с 31 января лишил лицензий Камчаткомагропромбанк (регистрационный номер 545, Петропавловск-Камчатский) и Радиотехбанк (регистрационный номер 1166, Нижний Новгород). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении Центробанка, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с кредитной организацией. По данным ЦБ, более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью.

«При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял ПАО «Камчаткомагропромбанк» требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, регулятор выявил «признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, Банк России направит в правоохранительные органы.

В деятельности Радиотехбанка были установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. «С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников ПАО «НКБ «Радиотехбанк» намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов», — отмечают в Центробанке.

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев для Камчаткомагропромбанка, семь раз для Радиотехбанка) принимал меры в отношении кредитных организаций, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц Радиотехбанком.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страховки их вкладчикам не позднее 14 февраля.