Банкротство одного из старейших брокеров Санкт-Петербурга, инвесткомпании «Энергокапитал», проявило серьезную проблему. В рамках него возникли требования о возврате клиентами компании средств с брокерского счета в конкурсную массу, пишет «Коммерсант».

Осенью 2017 года 148 инвесторов получили уведомления о судебных исках о признании их последних сделок с компанией недействительными. Эти сделки заключались с брокером в рамках возврата клиентских средств в пределах одного месяца до объявления компании банкротом. Вместе с тем, согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», в конкурсную массу профучастника не включается имущество его клиентов, «находящееся на специальном брокерском счете». Тем не менее истец (в интересах конкурсного управляющего) настаивал, что сделки были заключены с «предпочтением», поэтому деньги должны быть возвращены в конкурсную массу.

Разбирательство по одному из первых исков закончилось в пользу ответчика — Арбитражный суд Северо-Запада «пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сделки недействительной». Однако в дальнейших судебных инстанциях это решение было отменено. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что довод ответчика о том, что имел место возврат имущества ответчика, не основан на нормах материального права.

«Имущество может являться объектом конкретных прав субъекта права, если… имеются признаки, позволяющие выделить его из состава однородного имущества иных правообладателей», — указывается в мотивировке судебного решения второй инстанции.

Сделка была оценена судом как операция по выдаче средств в силу условий договора на оказание брокерских услуг, а не как возврат его собственных активов, поясняет руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. Это повлекло за собой оказание предпочтения данному клиенту как одному из кредиторов должника, что суд посчитал неправомерным. Впоследствии суды первой инстанции по всем прочим искам «стали фактически штамповать решения в пользу конкурсного управляющего», сетуют клиенты «Энергокапитала». По их мнению, высок риск, что Верховный суд не будет рассматривать их жалобы, что в свое время помогло решить проблему банковских вкладчиков.

Решение суда в пользу истца стало возможно благодаря тому, что средства клиентов «Энергокапитала» учитывались на общем специальном брокерском счете. «Ведение клиентских счетов носило информационный характер, то есть не указывало на реальное обособленное хранение денежных средств», — говорится в тексте мотивировки суда. При этом, как указывает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников, «использование в договоре термина «счет клиента» могло ввести клиента в заблуждение относительно того, на каком именно счете учитываются его средства: обособленном брокерском или общем».

Практика учета клиентских активов на общем специальном брокерском счете чрезвычайно распространена на рынке. «Деньги физлиц в 99% случаях лежат на едином общеклиентском счете, и если они не вложены в ценные бумаги, то брокер может использовать их в своих интересах», — рассказывает представитель одной из инвесткомпаний. Стандартная практика — брокер размещает эти средства в однодневное РЕПО, зарабатывая 6—8% годовых, поясняет собеседник газеты. Вместе с тем закон «О рынке ценных бумаг» обязывает брокера открывать клиенту обособленный специальный брокерский счет по его требованию. Но эта услуга не пользуется особой популярностью из-за ее дороговизны.

Пострадавшие клиенты «Энергокапитала» считают, что складывающаяся практика «может привести к распространению схем по искусственному банкротству брокеров с последующим покрытием своих обязательств перед аффилированными лицами за счет денежных средств клиентов». Сами же профучастники полагают, что проблема требует комплексного решения.