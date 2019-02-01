Инвесторы микрокредитной компании (МКК) «Брио Финанс» столкнулись со сложностями возврата вложенных средств. Гендиректор компании Владислав Мишин — экс-менеджер Финпромбанка и совладелец проекта Bear Hostels — собрал деньги не только инвесторов-юрлиц, но и частных вкладчиков, которые привлекал в виде займов как физлицо под личное поручительство, и исчез вместе с 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

О прекращении выплат инвесторам со стороны МКК «Брио Финанс» газете рассказали ее кредиторы. Перед Новым годом им не вернули займы, срок которых истек. Не изменилась ситуация и в начале 2019 года. «При этом после новогодних праздников выяснилось, что пропал гендиректор компании, — рассказал один из инвесторов. — С ним никто не может связаться».

По данным «СПАРК-Интерфакса», МКК «Брио Финанс» владеют Владислав Мишин (10%), Борис Король (10%), остальные 80% принадлежат компании «Брио Инвест», гендиректором и бенефициаром которой также является Мишин. Выпускник философского факультета МГУ успел поработать топ-менеджером АКБ «Держава» и Финпромбанка (лицензия отозвана в 2016 году), отмечает издание.

С 29 марта 2017 года все МФО делятся на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые (МФК). МКК не имеют права привлекать средства физлиц не из числа акционеров. «Брио Финанс» относится именно к этой категории. Однако, по словам одного из источников издания, Владислав Мишин как физлицо привлекал деньги у частных инвесторов по договорам займа и вкладывал их в бизнес. «Он активно занимал деньги у физлиц последние полтора года, — поясняет собеседник газеты. — Обычно займы оформлялись на год под ставку 17—22% годовых».

По оценкам инвесторов, всего физлица предоставили Мишину займов на сумму около 400 млн рублей, еще 600 млн рублей МКК привлекла от юрлиц. «Теперь никто из кредиторов не может вернуть деньги, компания не ведет деятельность, Владислав Мишин на звонки и сообщения не отвечает, — говорит собеседник издания. — Никто не может понять, что стало причиной его исчезновения, поскольку дела у компании шли хорошо, она получала прибыль».

Один из собеседников газеты, знакомый с ситуацией, рассказал, что все сотрудники МКК написали заявления об увольнении и не выходят на работу с 21 января, бизнес-центр, в котором «Брио Финанс» снимала офис, находится в стадии расторжения договора аренды с компанией.

В СРО «МиР», членом которой являлась данная МКК (а Владислав Мишин входил в совет организации), сообщили, что в январе получили обращение от представителя инвесторов «Брио Финанс». СРО провела проверку. «24 января состоялся внеплановый выезд в головной офис МКК сотрудников контрольного комитета, которые зафиксировали отсутствие работников компании по указанному адресу, а также другие признаки приостановки ее деятельности, — пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. — 30 января компания была исключена из членов СРО в связи с выявленными нарушениями внутренних стандартов СРО». В СРО также сообщили, что решением совета СРО Мишин был исключен из совета 24 января.

Эксперты отмечают, что вернуть денежные средства инвесторам будет крайне сложно.