«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• В 2019 году россияне смогут узнать свои индивидуальные кредитные рейтинги. Информация о платежной дисциплине уже сейчас интересна работодателям, а в будущем может стать обязательным пунктом в резюме. В материале «Приглашение на балл» читайте о том, что информация о финансовой дисциплине может стать дополнительным аргументом для работодателя при принятии решения о трудоустройстве.

• Наконец-то! Отзывы клиентов теперь влияют на судьбу финансовых организаций. Нарушение прав клиентов стало поводом для прекращения работы двух МФО. ЦБ впервые применил к организациям поведенческий надзор. О том, станет ли это новым инструментом для расчистки рынка, читайте в материале «Погорели на клиентах».



• Ипотека или съемная квартира? Кабала длиною в десятилетия или жизнь на чемоданах? Своим мнением в тексте «Взяла ипотеку в 23 года на 20 лет» делится корреспондент Банки.ру.



• Все говорят о запуске Центральным банком Системы быстрых платежей (СБП), но никто не понимает, что это такое и как оно работает. В карточках и на пальцах объясняем, в чем ее отличие от существующих систем переводов и почему это здорово.



• Хотите много зарабатывать — инвестируйте в акции. Они могут принести вам гораздо больший доход, чем банковский вклад или облигации. Но важно правильно выбрать бумагу, вовремя ее купить и продать. О том, как это сделать, читайте в материале «#оденьгахпросто: как выбирать и покупать акции».

