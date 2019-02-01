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• Крупнейшие банки увеличивают депозитные ставки. Сбербанк повышает ставки по вкладам в рублях на 0,15—0,6 процентного пункта. Также о повышении ставок по рублевым вкладам сообщил Альфа-Банк. ВТБ же предложил клиентам увеличить доходность по вкладам — банк распространил действие опции «Сбережения» в рамках своего продукта «Мультикарта» не только на накопительные счета, но и на депозиты. На следующей неделе состоится первое в этом году заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Во второй половине прошлого года регулятор дважды повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

• Проверка полисов ОСАГО с помощью камер не запустилась. В процессе интеграции информационных баз МВД России и Российского союза автостраховщиков было установлено «наличие определенных расхождений в сведениях о транспортных средствах, содержащихся в базах ГИБДД и в АИС ОСАГО». Сейчас «ведутся необходимые технические работы» по синхронизации систем, сообщили в МВД. «До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по данному составу правонарушения не осуществляется и будет начата по мере технической готовности», — пояснили в полиции. Российский союз автостраховщиков обещает, что достаточная чистота баз данных для запуска штрафов с камер за отсутствие ОСАГО будет обеспечена к 1 марта.

• Инвесторы микрокредитной компании «Брио Финанс» столкнулись со сложностями возврата вложенных средств. Гендиректор компании Владислав Мишин — экс-менеджер Финпромбанка и совладелец проекта Bear Hostels — собрал деньги не только инвесторов-юрлиц, но и частных вкладчиков, которые привлекал в виде займов как физлицо под личное поручительство, и исчез вместе с 1 млрд рублей. «Теперь никто из кредиторов не может вернуть деньги, компания не ведет деятельность, Владислав Мишин на звонки и сообщения не отвечает. Никто не может понять, что стало причиной его исчезновения, поскольку дела у компании шли хорошо, она получала прибыль», — говорят источники. Эксперты отмечают, что вернуть денежные средства инвесторам будет крайне сложно.

• Федеральная служба по труду и занятости за последние четыре года вывела из теневой занятости порядка 8 млн работников, из них порядка 1,4 млн выявлено в 2018 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что, по разным оценкам, в зоне теневой занятости находятся от 14 млн до 20 млн россиян. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, Пенсионный фонд России недополучает около 500 млрд рублей в год из-за теневой занятости граждан.