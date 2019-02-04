Граждане смогут получать негосударственную часть пенсий по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины

Граждане, попавшие под повышение пенсионного возраста, смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. Это следует из письма Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года, но в Минтруде изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, пишут «Известия» .

Разъяснить ситуацию с клиентами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ведомство просили члены НАПФ. Частные фонды для назначения личной пенсии должны подтверждать наличие у гражданина оснований для этого в ПФР. Теперь возраст начала выплат личных и государственных средств может не совпасть.

В Минтруде подчеркнули, что повышение пенсионного возраста не должно касаться ранее заключенных с НПФ договоров.

Проблема теперь заключается в том, что у участников корпоративных пенсионных программ могут оказаться разные сроки выхода на пенсию, полагает президент НАПФ Константин Угрюмов. Клиенты, присоединившиеся к программе в текущем году, получат право на выплаты лишь в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.



«Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен наступать пенсионный возраст в системе НПО», — сказал Константин Угрюмов.

В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность назначения негосударственных пенсий по старым основаниям для договоров, заключенных и после 1 января 2019 года. Ведомство запросило позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия такого шага. В ЦБ отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, и не прокомментировали инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.

