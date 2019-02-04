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• В конце января банки поставили на паузу повышение ставок по вкладам. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях за третью декаду прошлого месяца составила 7,55%, как и по итогам второй декады. До этого непрерывный, за исключением еще одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдался с августа 2018-го. Впрочем, уже в феврале ряд банков из топ-десятки повысили депозитные ставки.

• Для получения средств из НПФ пенсионный возраст не поднимется. Граждане, попавшие под повышение пенсионного возраста, смогут получать негосударственную часть пенсии по старым правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины, следует из письма Минтруда в адрес Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Пока речь идет лишь о договорах, заключенных до 31 декабря 2018-го, но в Минтруде изучают возможность распространить практику и на новые соглашения. По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в настоящее время более 50 млн россиян находятся в негосударственной пенсионной системе. В 2019 году пенсионного возраста достигнут около 1,5 млн человек, из них, по оценкам Рязанского, несколько сотен россиян будут иметь право на получение накопительного компонента из НПФ.

• ФСБ хочет перевести россиян на отечественные сим-карты. Представитель службы на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика» предложил отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения. В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях — в частности, на базовых станциях. В Минкомсвязь, заверил ее представитель, предложения ФСБ не поступали и вряд ли стоит ставить внедрение новой технологии в прямую зависимость от российского оборудования. По словам экспертов, ФСБ давно считает, что зарубежные криптография и оборудование создают риски национальной безопасности, и предлагает переходить на отечественную криптографию.

• Глава ВТБ Андрей Костин не ждет серьезных санкций США в отношении крупных российских банков. «Я не думаю, что американцы пойдут на серьезные санкции в дальнейшем в отношении крупнейших банков, будь то ВТБ или Сбербанк. Надеюсь, по крайней мере, на это», — сказал он. Также Костин сравнил майнинг криптовалют с фальшивомонетничеством и назвал беспределом арест Банком Англии золотых резервов Венесуэлы. Кроме того, он сообщил, что ВТБ не стремится стать такой же экосистемой, как Сбербанк, а рассчитывает сохранить фокус на финансовых инструментах. «Мы не хотим быть сами Alibaba, мы готовы быть расчетным кошельком для Alibaba. А Сбербанк хочет сам стать Alibaba», — сказал Костин. Ранее зампред правления госбанка Анатолий Печатников заявлял, что ВТБ рассчитывает запустить некоторые проекты в рамках собственной экосистемы до конца 2019 года.

• Объем ВВП России впервые превысил 100 трлн рублей. Согласно первой оценке Росстата, объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 трлн 626,6 млрд рублей, по сравнению с 2017-м показатель увеличился на 2,3%. Предварительные итоги года превзошли ожидания ЦБ и Минэкономразвития. В Банке России прогнозировали, что рост российской экономики в прошлом году может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала регулятора — 1,5—2%. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял, что рост ВВП РФ в 2018 году может составить около 2%.