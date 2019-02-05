Судебная коллегия Верховного суда по экономическим спорам 4 февраля отменила решения нижестоящих судов, признавших правомерной продажу Агентством по страхованию вкладов (АСВ) банка «Пойдем!» Совкомбанку, пишут «Ведомости».

К АСВ «Пойдем!» попал после отзыва в 2015 году лицензии у материнского Пробизнесбанка. АСВ как конкурсный управляющий Пробизнесбанка выставило актив на торги. Они проходили в закрытой форме, цена снизилась с 771 млн до 382 млн рублей — единственным участником торгов был Совкомбанк, который и купил «Пойдем!» в ноябре 2016 года.

Совкомбанк в январе 2017 года объявил о том, что готовится продать «Пойдем!» его менеджменту и ряду инвесторов. Летом того же года среди акционеров «Пойдем!» появились Михаил Кузовлев, возглавлявший банк «Российский Капитал» (тогда — «дочка» АСВ), и несколько его коллег. Кузовлев говорил, что банк покупает на личные средства. Сейчас ему принадлежат 33,5% «Пойдем!», его бывшим заместителям Михаилу Березову и Владимиру Воейкову — 19,9% и 17,9%.

Один из кредиторов Пробизнесбанка — компания «Автоцентр» сочла, что АСВ продало «Пойдем!» по заниженной цене лицам, связанным с агентством, и обратилась в Арбитражный суд Москвы. Компания настаивала, что сделка АСВ с Совкомбанком была притворной: она прикрывала последующую продажу акций банка. Кроме того, участникам торгов дали мало времени на подачу заявок — всего полтора дня, указывал «Автоцентр».

Кредиторы Пробизнесбанка требуют отменить продажу его «дочки» Спор касается банка «Пойдем!».

Все три инстанции «Автоцентр» проиграл, а коллегия поддержала кредитора. Представитель «Автоцентра» убеждал коллегию, что, когда сделка только проходила, Кузовлев и его коллеги приобрели пакеты менее чем в 10% акций, чтобы не получать согласование ЦБ. Судья поинтересовался, почему Совкомбанк так быстро продал «Пойдем!». Его представитель ответил, что у банка была коммерческая цель купить «Пойдем!» и продать дороже. Судья поинтересовался, почему Совкомбанку это удалось, а АСВ — нет, на что получил ответ: «Потому что, по всей видимости, мы являемся успешным банком». Продажа акций небольшими пакетами выгоднее, добавил представитель АСВ, агентство не стало так делать, чтобы не затягивать конкурсное производство.

Теперь жалоба «Автоцентра» вернется на рассмотрение в суд первой инстанции.

