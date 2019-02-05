Банк ДОМ.РФ, принадлежащий институту развития «ДОМ.РФ», в декабре резко поправил свое финансовое положение, а его дочерний Социнвестбанк неожиданно превратился из убыточного в один из самых прибыльных в стране. Это произошло из-за того, что Банк ДОМ.РФ, воспользовавшись своим тяжелым финансовым положением, списал долги перед группой ВТБ, а также получил безвозмездную помощь, пишет «Коммерсант».

Банк ДОМ.РФ получил 37,8 млрд рублей дохода от списания своих долгов, следует из декабрьской отчетности кредитной организации. В частности, списан межбанковский кредит, полученный от Банка Москвы (ныне БМ-Банка), на 26,3 млрд рублей и проценты по нему на 11,5 млрд. Одновременно дочерний Банку ДОМ.РФ Социнвестбанк получил доход от списания своих обязательств в размере 34,5 млрд рублей. Фактически Банк ДОМ.РФ простил дочернему банку межбанковский кредит на 24 млрд рублей и проценты на 10,5 млрд.

В итоге Социнвестбанк закрыл год с прибылью 31,2 млрд рублей (без учета СПОД) и стал пятым по этому показателю в стране, уступив только Сбербанку, ВТБ, Альфа-Банку и Райффайзенбанку. Банк ДОМ.РФ получил чистую прибыль 10,8 млрд рублей. Кроме того, за декабрь банк увеличил капитал с 9,4 млрд до 25,4 млрд рублей, а норматив достаточности капитала вырос с 6,2% до 16,7%.

Произошло это в основном в результате получения 10,9 млрд рублей безвозмездного финансирования от института развития «ДОМ.РФ».

Списанный кредит Банку ДОМ.РФ в декабре 2015 года на десять лет под 15% годовых предоставил Банк Москвы. Он является субординированным, то есть в случае нарушения Банком ДОМ.РФ нормативов достаточности капитала обязательства по этому долгу прекращаются. Финансовую отчетность банка за 2017 год готовила ФБК, однако она не удовлетворила заказчика. В итоге новый аудитор E&Y подтвердил наличие «дыры» в капитале банка на 35 млрд рублей, а также указал на возможность списания субординированного кредита.

В Банке ДОМ.РФ подтвердили газете корректность приведенных расчетов. «Мероприятия по финансовому оздоровлению банка в основном завершены, — заявили в банке. — В ближайшее время к нему будет присоединен Социнвестбанк, что позволит дополнительно сократить издержки и повысить операционную эффективность группы». Материнская структура банка не исключает оказание дополнительной поддержки: «В дальнейшем возможность докапитализации банка будет рассматриваться в зависимости от объемов бизнеса и требуемого для этого капитала с учетом спроса строительной отрасли на проектное финансирование и создания на базе банка специализированной кредитной организации для финансирования строительства».