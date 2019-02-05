• ЦБ во второй половине прошлого года запустил робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в Интернете, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид. Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, используется поисковая модель, которая «ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в Интернете». «На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией… После того как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является организация легальной или нет», — пояснил он. По его словам, в 2018 году ЦБ направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды. В прошлом году подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций качественно изменился, подчеркнул Лях.

• Власти придумали, как перекрыть вывод денег по исполнительным листам за рубеж. Средства по исполнительным листам будут перечисляться только взыскателю и только на счета, открытые в России. Такой законопроект подготовил Минюст при участии ЦБ. Если иностранная компания или гражданин хочет взыскать средства с российской компании, им потребуется открыть для этого счет в банке, имеющем лицензию Банка России. Некоторые исключения были сделаны для «добросовестных взыскателей — физических лиц, проживающих за пределами РФ». Им дается возможность перечислять средства напрямую на счета в иностранных банках в случае, если спор был «о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением». Однако эксперты сомневаются, что новый законопроект сможет побороть «молдавские» схемы, и их аналоги и даже называют идею, нарушающей принцип свободы передвижения капитала.

• Банк России обновил фирменный стиль и логотип, изменив начертания двуглавого орла на нем. Крупный вариант логотипа остался прежним, а более мелкое изображение было упрощено — в частности, орел больше не показывает язык. «Детальность основного знака снижена для улучшения восприятия при масштабировании», — отметили в рекламном агентстве Otvetdesign, которое стало разработчиком нового фирменного стиля регулятора. «Уже изменилось оформление материалов в социальных сетях, издания Банка России выходят в новом стиле, со временем будут скорректированы и другие носители. Кардинальных изменений не происходит — в новом стиле сохранилась преемственность с предыдущим, при этом он стал более современным и удобным для использования», — прокомментировали в Центральном банке.

• Российские компании планируют в 2019 году повысить зарплаты сотрудникам на 5,8%, с учетом инфляции рост составит 1,3%. Об этом свидетельствуют данные международной компании в сфере организационного консалтинга Korn Ferry. «Это существенно ниже прошлогоднего прогноза: на 2018 год планируемые показатели составляли 7% и 3% соответственно», — подчеркивают в компании. Зарплаты москвичей, например, за 11 месяцев прошлого года увеличились в годовом выражении на 11,7%, сообщил Мосгорстат. Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году, по данным статистического ведомства, составила 80 881 рубль. Общемировой показатель роста зарплат с поправкой на инфляцию, по оценке Korn Ferry, в 2019 году в среднем не превысит 1%. По ожиданиям экспертов, зарплаты в азиатских странах увеличатся на 5,6%, а с учетом инфляции фактический рост оклада составит 2,6% — это самый высокий показатель в мире.