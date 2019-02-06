Федеральная антимонопольная служба (ФАС) остановилась на жестком варианте регулирования предустановки отечественного софта. Согласно готовому законопроекту, предустановка должна стать условием выпуска устройств на российский рынок, пишет «Коммерсант».

ФАС направила в Минкомсвязь проект поправок к законам «О связи» и «Об информации», предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на них отечественный софт. Чтобы попасть на российский рынок, производители будут обязаны устанавливать на свои устройства российское ПО и обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования.

Перечень устройств, на которых должно быть предустановлено отечественное ПО, перечень типов такого ПО и порядок формирования и ведения реестра будут устанавливаться правительством. В соответствии с концепцией законопроекта, подготовленной ФАС в конце января, речь шла о браузере, антивирусе, программе геопозиционирования и мессенджере, устанавливаемых на смартфоны, планшеты, ноутбуки и стационарные компьютеры массой до 10 кг.

В ФАС газете подтвердили, что законопроект направлен в Минкомсвязь. В России абонентское оборудование связи подлежит сертификации, напомнил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин. «Выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации такого оборудования», — сказал он.

Документ прорабатывается в профильных департаментах, подтвердил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов. «В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точки зрения», — отметил он.

Согласно проекту, предустановка приложений станет обязательным условием для выхода устройств в обращение на российском рынке, констатирует представитель ассоциации РАТЭК (входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др.) Антон Гуськов. Для подтверждения соответствия требованиям устройства проходят испытания, которые проводятся по стандартам, но для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта таких стандартов не существует, отмечает он.

Таким образом, требования законопроекта ФАС будут невыполнимы, как минимум пока такие стандарты не появятся, считает Гуськов. Если все же проект ФАС станет нормой, это приведет к технологическому отставанию России от других стран и дисбалансу конкуренции, настаивает он.

Принятие документа может помочь «Яндексу» сэкономить «десятки миллионов долларов в год» на коммерческих контрактах с вендорами, оценивают эксперты. Однако иностранные компании обеспокоены инициативой: по данным издания, отрицательный отзыв на законопроект российским властям направила Apple и надеется на продолжение дискуссии по поводу документа.