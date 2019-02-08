«Тинькофф» стал лидером в «Народном рейтинге» банков и сотовых операторов, а также получил премию в номинациях «Онлайн-заявка на ипотеку» и «Лучшая инвестиционная компания»

Награды сразу в четырех номинациях на церемонии «Банк года» получил «Тинькофф»: он стал лидером в «Народном рейтинге» банков и сотовых операторов, собрал больше всего онлайн-заявок на ипотеку и был назван лучшей инвестиционной компанией года.

Пользователи по достоинству оценили удобный онлайн-сервис Тинькофф Банка — практически каждый второй, кто интересовался ипотекой, выбрал для себя платформу этой кредитной организации.

«Сегодняшнего победителя вы не найдете в рейтинге банков по размеру ипотечного портфеля. Но это не помешало ему собрать наибольшее число заявок на ипотеку в 2018 году именно на портале Банки.ру, — подчеркнула директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева, вручая руководителю ипотечного бизнеса Тинькофф Банка Игорю Ларину стелу и диплом победителя в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку».

«Спасибо огромное порталу Банки.ру за такое теплое партнерское мероприятие. Я хожу по залу и вижу бывших и нынешних коллег, партнеров. Вообще, это очень сложный процесс — ипотека онлайн. Через свою ипотечную платформу в прошлом году мы выдали более 25 миллиардов рублей кредитов. Более 1 миллиона клиентов воспользовались нашим сервисом. Мы раз в десять ускорили процесс подачи заявки на ипотеку», — прокомментировал Игорь Ларин, получая награду.

Тинькофф Банк также назван самым клиентоориентированным банком 2018 года, став победителем «Народного рейтинга». Он набрал самое большое число баллов — 64,1, ответив на все без исключения обращения и собрав 7,5 тыс. отзывов. По итогам 2017 года банк занимал третью строчку в «Народном рейтинге». Победа Тинькофф Банка стала сенсацией, так как за предыдущие 11 лет существования церемонии в рейтинге побеждали только два банка — «Авангард» и Росавтобанк.

Помимо самого банка, награду Банки.ру заслужила и его мобильная «дочка» — «Тинькофф Мобайл». Компания победила в «Народном рейтинге» сотовых операторов, несмотря на то что она на рынке совсем недавно.

По итогам 2018 года виртуальный оператор получил 33,6 балла, ответил на 156 обращений клиентов и решил 21 проблему пользователей. Обе награды за победы в «Народном рейтинге» вручал основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев.

Неожиданной стала и четвертая победа «Тинькоффа» — в номинации «Лучшая инвестиционная компания».

«Эта компания не боится завоевывать новые рынки. За год она с нуля привлекла 285 тысяч клиентов и вошла в пятерку крупнейших брокеров, опередив конкурентов с опытом в десятки лет», — сказал руководитель направления «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко, вручая стелу и диплом вице-президенту Тинькофф Банка по разработке новых продуктов Александру Емешеву.

«Надо добить до конца и забрать все награды! Мы сделали новую революцию, открыв инвестиционное направление всего полгода назад, но уже сейчас каждый третий счет открывается через нас. Спасибо нашим клиентам, спасибо Банки.ру, что оценили», — прокомментировал Емешев.



Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

