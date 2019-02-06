«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Годовая инфляция в России по итогам января ускорилась до 5% с декабрьских 4,3%, за месяц цены выросли на 1% (в декабре — на 0,8%, в январе 2018-го — всего на 0,3%). Впрочем, инфляционные последствия повышения НДС оказались достаточно мягкими, отмечают опрошенные Банки.ру эксперты. По их прогнозу, Центробанк возьмет паузу и не будет менять ключевую ставку на предстоящем заседании 8 февраля, сохранив показатель на уровне 7,75% годовых.

• Российские банки в 2018 году выдали ипотечных кредитов на рекордные 3 трлн рублей против 2 трлн по итогам 2017-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Центробанком. При этом портфель ипотеки за год увеличился с 5,1 трлн до 6,4 трлн рублей. «С одной стороны, рынок ипотеки достигает исторических максимумов по объему. С другой стороны, мы видим исторические минимумы по уровню просрочки и процентной ставки. Это будет правильно и замечательно, если этот рынок продолжит расти», — заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Также он сообщил, что более 50% жалоб населения относительно ипотеки, поступивших в ЦБ в 2018 году, были связаны с неспособностью заемщиков выполнять свои кредитные обязательства.

• «Ростелеком» прорабатывает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ). Банки начали сбор биометрических данных 1 июля 2018 года: слепок голоса и фотографии лица планируется использовать для удаленной идентификации и получения услуг. Однако проект развивается не так быстро, как планировалось. Централизованный сбор биометрических данных в МФЦ решил бы проблему массовости, но только в случае обеспечения охраны личной информации и гарантий того, что она не попадет в руки к мошенникам, говорят эксперты.

• Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил спекулянтов в колебаниях курса рубля. «Макроэкономически все стабильно, бывают колебания, которые во многом провоцируются спекулянтами», — сказал он. Комментируя мнение о том, что власти пытались скрыть девальвацию рубля и грядущий скачок курса доллара, Песков напомнил: «Разве [председатель ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина не кричала не поддаваться этой эмоциональной турбулентности: не обращайте внимания на спекулятивные действия». «Просто ее не захотели слышать те, кто побежал в обменники, им же говорили: не покупайте, будет отскок», — добавил пресс-секретарь главы государства.