Правоохранительные органы раскрыли схему хищения из банка «Советский» 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант». В Санкт-Петербурге задержан бывший акционер этого кредитного учреждения и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин. Как выяснилось, именно он купил у «Советского» якобы невозвратный кредитный портфель стоимостью более 2,1 млрд рублей всего за 2 млн.

Проведенный у Ласкина обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).

Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов. В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того, как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19».

В схеме, по данным следствия, были задействованы гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин и бывший глава банка «Советский» Андрей Карпов (арестован в марте 2018 года). В результате ООО приобрело кредитный портфель на сумму более 2,1 млрд рублей всего за 2,1 млн (0,1% от суммы передаваемых прав). При этом только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн рублей. Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского».

Отметим также, что в феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению временной администрации признал договор уступки прав требований недействительным. Позже вышестоящая инстанция оставила это решение в силе.

Допрошенный в качестве подозреваемого Ласкин свою вину не признал. По данным газеты, никакой уголовной составляющей в этом деле он не видит, а отношения между своим ООО и «Советским» считает гражданско-правовыми. При этом коммерсант настаивает на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными». 7 февраля ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.