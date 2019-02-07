Сбербанк в январе получил чистую прибыль в размере 73,7 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

По сравнению с январем прошлого года показатель чистой прибыли вырос на 12,7%, свидетельствует отчетность.



Чистый процентный доход практически не изменился относительно января прошлого года и составил 102 млрд рублей. Рост объемов бизнеса был компенсирован увеличением стоимости привлеченных средств. Чистый комиссионный доход вырос на 12,6% до 30 млрд рублей. Главные факторы роста — операции с банковскими картами, расчетные операции и банковские гарантии, поясняют в банке.

Операционные расходы выросли относительно января прошлого года на 7,7%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года будет влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО «Сбербанк», проведенный во второй половине прошлого года, указывают в банке.

Расходы на совокупные резервы в январе составили 7,6 млрд рублей. Значительное влияние на объем расходов оказала переоценка резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. На 1 февраля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,6 раза.

Активы банка в январе сократились на 1,1% до 26,7 трлн рублей за счет переоценки валютных статей. В реальном выражении активы банка за месяц практически не изменились.

В январе корпоративным клиентам выдано кредитов на 670 млрд рублей. Кредитный портфель без учета валютной переоценки сократился на 0,5% до 13,3 трлн рублей, при этом рублевый портфель вырос на 0,7%.

Частным клиентам в январе выдано 220 млрд рублей кредитов — максимальный объем для января. Портфель розничных кредитов увеличился на 1% и превысил 6,2 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в январе вырос на 73 млрд рублей. «Основные факторы: методологические изменения по учету просроченной задолженности в РПБУ (выделение просроченной задолженности по цессиям в соответствии с новыми правила учета), а также процедура плановой реструктуризации задолженности крупного международного ретейлера, в рамках которой рост просроченной задолженности носит временный характер. Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,5%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам — 7,5% на 1 января 2019 года», — говорится в сообщении.

Средства физических лиц в реальном выражении сократились в январе на 326 млрд рублей, или 2,5%. Отток средств физических лиц был полностью компенсирован притоком средств на счета юридических лиц: 440 млрд рублей, или 6,3% в реальном выражении. В результате совокупные средства клиентов за январь выросли в реальном выражении на 0,6%.

В Сбербанке объяснили отток средств населения в январе Сезонный отток в январе-2019 оказался меньше, чем в январе прошлого года.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в январе сократились на 72 млрд рублей за счет роста регуляторных вычетов и составили 3,096 трлн. В расчет базового и основного капитала не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что будет сделано после проведения годового аудита.



«На динамику общего капитала помимо роста регуляторных вычетов оказали влияние заработанная прибыль и плановое снижение признаваемой в капитале части субординированного долга от Банка России. В результате общий капитал сократился за месяц на 73 млрд рублей до 4,188 трлн», — указано в сообщении.

Активы, взвешенные с учетом риска, снизились за месяц на 437 млрд рублей во многом под влиянием валютной переоценки балансовых статей, а также расчетов с международными платежными системами.



Нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) в январе снизились на 0,1 процентного пункта до 11%, норматив достаточности общего капитала (Н1.0) остался на уровне 14,9%.