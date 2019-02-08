Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.

Письмо было разослано банкам-эмитентам (выпускают карты Visa) и банкам-эквайерам (обеспечивают прием карт через POS-терминалы в торговых точках). В письме говорится, что платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает 100 долларов (около 6,5 тыс. рублей по курсу ЦБ).

В сентябре 2018 года подобный сервис запустила Masterсard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»), предельная сумма снятия — 5 тыс. рублей. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента.

Платежные системы регулярно проверяют банки на соответствие своим регламентам — в октябре и апреле. У Visa, как и у Mastercard, проверка проходит 12 апреля — к этому сроку банкам необходимо донастроить процессинг (процесс обработки данных при совершении платежных операций) и эквайринг так, чтобы можно было проводить операции по снятию наличных с карт Visa в кассах магазинов. Внутренний процессинг банка должен будет «уметь» разделять операции по карте — например, для человека операция по покупке товара по карте и одновременное снятие 1 тыс. рублей будет проходить как одна операция, а для банка это две операции — оплата картой и снятие наличных.

По информации издания, к пилотному проекту готовится банк «Русский Стандарт», такую возможность рассматривают Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

В пресс-службе ВТБ отметили, что банк не планирует участвовать в пилотном запуске, так как «со стороны федеральных торговых сетей на данный момент нет однозначной оценки данного проекта». В ВТБ также указали, что внедрение сервиса требует существенных инвестиций и ресурсов, кроме того, доработки программного обеспечения со стороны банков.