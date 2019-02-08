Топ-менеджеры Сбербанка пройдут тестирование на реакцию в стрессовых ситуациях. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, готовит новый курс, который наш топ-менеджмент должен будет освоить в 2019 году. Плюс еще есть платформа под названием DDI. Хотим и через нее прогнать всех управленцев», — отметил Греф.

«DDI — симулятор реальных ситуаций. В течение дня проводится тестирование со всеми стрессами, перегрузками, multitasking, умением одновременно заниматься несколькими делами. За процессом следит машина, она же в итоге выносит вердикт, определяя, насколько человек справился с поставленными заданиями, быстро и правильно ли принимал решения при дефиците времени. Приходится отвечать на финансовые, менеджерские вопросы», — пояснил Греф.

По его словам, тестирование позволит определить психотип и управленческие наклонности работника.

«Если же говорить серьезно, важно понимать, что требования к менеджерам разного уровня у нас отличаются. Скажем, ради звания международного мастера надо изрядно попотеть. В любом случае никто не в состоянии быть лучшим во всем. В чем-то можешь превосходить остальных, но в другом почти наверняка будет нехватка компетенций. Для этого и создается команда из очень разных людей, чтобы минимизировать ошибки принятия решений», — добавил глава кредитной организации.