Верховный суд (ВС) РФ, оценивая легитимность торгов по продаже Совкомбанку 100% акций банка «Пойдем!», впервые в практике поднял вопрос о законности закрытых аукционов, проводимых Агентством по страхованию вкладов (АСВ). ВС направил дело на новое рассмотрение, в том числе для проверки того, не была ли сделка притворной. ВС также рекомендовал внимательнее проверить доводы о нарушениях агентства при организации торгов, пишет «Коммерсант».

Передавая дело в первую инстанцию, ВС обратил внимание на три важных момента. Первый — закрытая форма торгов. АСВ и Совкомбанк объясняли это необходимостью получения согласия ЦБ на покупку от 10% акций банка. Однако ВС в обнародованной 12 февраля мотивировочной части определения указал: закон предусматривает только закрытые торги по сделкам с «имуществом, ограниченным в обороте», к которому акции банка не относятся, а получение согласия от ЦБ в данном случае не аргумент.

Второй момент — короткий срок подачи заявок, полтора дня. ВС отметил, что цель банкротных торгов — «получение наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами», но неясно, отвечало ли этой цели время, предоставленное АСВ, и была ли возможность у потенциальных покупателей «успеть подготовить заявку со всеми документами в столь сокращенный временной промежуток».



Третий важный момент — ВС услышал доводы истца о наличии «косвенной заинтересованности» с АСВ оператора электронной площадки, где проходили торги. ВС подчеркнул, что «вопреки возражениям агентства» в законе есть «запрет на оказание услуг при проведении торгов оператором, заинтересованным по отношению к арбитражному управляющему».

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По словам руководителя инициативной группы независимых кредиторов Пробизнесбанка Нерсеса Григоряна, это первая значительная победа кредиторов. «В банкротстве банка есть и другие эпизоды, где действуют связанные стороны, и в итоге наносится ущерб конкурсной массе», — сказал он.

В Совкомбанке проблем в связи с указанным решением суда не видят. «Торги действительны и, по нашему мнению, останутся таковыми. Можно предположить, что судам предстоит исследовать вопросы, связанные с организацией торгов, но это не сфера ответственности победителя торгов». Также в банке считают «маловероятным» возвращение акций в конкурсную массу. Никакой угрозы для своей репутации там не видят: «Совкомбанк приобрел акции на аукционе, дав лучшую цену».

Эксперты не исключают, что результаты торгов по продаже банка «Пойдем!» в ходе нового рассмотрения дела будут отменены. Впрочем, повторных торгов может и не быть, акции перепроданы третьим лицам, поэтому проще будет взыскать стоимость акций с Совкомбанка, допускают юристы. АСВ же придется учесть позицию ВС, уверены они.