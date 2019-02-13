Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам потребовала от страховщиков разъяснить, как они учитывают расходы при расчете налога на прибыль. Это следует из переписки Всероссийского союза страховщиков (ВСС) с ФНС, ЦБ и Минфином, пишут «Ведомости».

Вопросы у ФНС возникли к комиссионному вознаграждению, которое компании платят агентам и посредникам. С 2017 года ЦБ ввел для страховщиков новый план счетов и изменил правила расчета резерва незаработанной премии — эти средства под будущие обязательства уменьшают налогооблагаемую базу. ЦБ потребовал включать в резерв выплаты агентам, но не синхронизировал эту новацию с налоговым законодательством. Получилось, что при расчете прибыли комиссионные (а это огромные суммы — 204 млрд рублей за 2017 год) учитываются дважды: и в расходах, и в резерве.

В результате бюджет в 2017 году получил от страховых компаний и пенсионных фондов (ФНС с 2017 года учитывает их вместе) 55,5 млрд рублей — на 15,5% меньше, чем в 2016-м только от страховщиков, подсчитал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Сборы страховщиков при этом росли — на 8,3% до 1,28 трлн рублей.

Страховщики стали получать запросы от налоговиков, следует из отправленного в октябре письма ВСС в ФНС. Их получили «РЕСО-гарантия», «Ингосстрах», «Согласие», ВСК, «Альянс», «Энергогарант», сказали их представители. Но проблема касается всех, передал «Ведомостям» президент ВСС Игорь Юргенс, а ее причина — разночтения в трактовке нормативных актов надзорными органами. При разработке указания рынок просил ЦБ учесть особенности налогового законодательства, но это не было воспринято регулятором: документ «усложнил жизнь» страховщикам.



Юргенс в сентябре обратился к ЦБ и ФНС с просьбой о совместном совещании с участием Минфина и страховщиков, Центробанк ответил, что он готов. Юргенс пишет, что «некорректные» выводы ФНС «могут повлечь необоснованное доначисление налога на прибыль». Цена вопроса для страховщиков — 10 млрд рублей, оценивал в ноябре 2018 года Юргенс.