Негативная реакция россиян на неожиданное повышение пенсионного возраста была очевидной, заявил в интервью «Ведомостям» министр экономического развития России Максим Орешкин. Впрочем, дальнейшее повышение пенсионного возраста, отметил он, в прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина не предусматривается на долгосрочную перспективу.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — заявил Орешкин.

Министр добавил, что долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет. При этом, по его словам, без принятия реформы индексация пенсий на 7% с января была бы невозможна.



«Но уже очевидно, что без реформы проиндексировать пенсии на 7% с января было бы невозможно. Пенсии по-прежнему невысокие, но уже выше того уровня, который был бы без реформы», — сказал министр.

Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу Он подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу о неизбежности повышения пенсионного возраста.

Напомним, Госдума 19 июля 2018 года приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. В начале октября прошлого года Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение пенсионной реформы. С января этого года пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин начинает постепенно увеличиваться: в итоге к 2028 году он должен составить 65 и 60 лет соответственно (до реформы мужчины могли уйти на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет).