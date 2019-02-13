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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях неожиданно снизилась в первой декаде февраля, составив 7,5% против 7,55% по итогам третьей декады января. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Банка России. Показатель уменьшился впервые за полгода, с августа 2018-го максимальная ставка почти непрерывно росла (за исключением двух случаев стагнации). Снижение максимальной ставки произошло несмотря на то, что с февраля ряд банков из топ-десятки подняли депозитные ставки.

• Новое повышение пенсионного возраста в России не ожидается до 2036 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Министр добавил, что долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста население сможет оценить только через несколько лет. Кроме того, глава Минэкономразвития признался, что данные Росстата о рекордном с 2012 года росте ВВП России его удивили. «О цифре роста ВВП я узнал одновременно со всеми и так же удивился: напомню, что наши ожидания и публичный прогноз были 1,8%. Что касается самих цифр, с одной стороны, первая оценка Росстата показала темпы роста в 2,3% — это максимум за шесть лет. Но какие-то глобальные положительные выводы из этого делать не стоит», — сказал министр. Также Орешкин пообещал, что налоговая нагрузка не будет увеличиваться до 2024 года.

• Минтруд надеется, что доходы населения стабилизировались. «Мы очень надеемся, что все, что связано с доходами населения, уже стабилизировалось, мы видим тенденцию к росту. В прошлом году уже и реальные заработные платы вышли на увеличение», — заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Как сообщалось ранее, в 2018 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2%. В Минэкономразвития отмечали, что негативные факторы сказались в первую очередь на доходах более обеспеченных групп населения, а «повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных». Дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда правительство не обсуждает, сообщил в среду глава Минтруда.

• Большинство работающих россиян старше 50 лет (65%) уверены в том, что они не будут уволены до наступления пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ по заказу Торгово-промышленной палаты России. «Мужчины по сравнению с женщинами менее уверены в своем работодателе: 19% считают увольнение вероятным (9% среди женщин)», — говорится в исследовании. В России около 30 млн граждан предпенсионного возраста, из них работают 64%. Зачастую они занимают позиции, не требующие квалификации и не соответствующие их уровню образования и опыту работы: половина является техническим и обслуживающим персоналом, а также рабочими.