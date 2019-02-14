«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Главной темой Дня всех влюбленных для России стали возможные новые санкции со стороны США. Накануне вечером соответствующий законопроект внесли американские сенаторы. Документ, в частности, предполагает введение санкций против российских банков, которые «поддерживают усилия по вмешательству в выборы». Также планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России. Российский фондовый рынок отреагировал на возвращение санкционной темы снижением индексов, стоимость акций Сбербанка вернулась к январским минимумам. Курс доллара впервые за месяц превысил 67 рублей.

• Кабмин допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций, заверил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, правительство совместно с Банком России создало достаточную базу для реагирования на возможные новые санкции США. При этом возможные санкции против российского госдолга Силуанов назвал «выстрелом в ногу» — они ударят в первую очередь по иностранным инвесторам, отметил он. В свою очередь, первый зампред ЦБ Сергей Швецов полагает, что эффект от возможных новых санкций будет меньше, чем от введенных ранее. Он также заявил, что населению России никак не надо реагировать на новости о возможных новых антироссийских санкциях, поскольку «это уже специальные финансовые знания».

• Вице-премьер Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России. По ее словам, это Республика Тыва, где уровень бедности составляет 41,5%. «Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей (в субъекте) — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, семьи живут на пособие», — сказала вице-премьер. В целом же, по словам Голиковой, численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. «Данных за 2018 год пока еще нет», — добавила она.

• Московская биржа объявила о технологической готовности платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. В число партнеров маркетплейса ЦБ входит и финансовый супермаркет Банки.ру. Выбрать вклад на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Мосбиржей, пользователи смогут после внесения необходимых изменений в законодательство. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных продуктов.