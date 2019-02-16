«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• А вы знали, что на слишком назойливые звонки коллекторов можно эффективно пожаловаться? Точнее, обратиться к приставам с жалобой на коллекторов и добиться штрафа, который будет больше, чем сумма взыскания. Подробнее о способе «мести» должников читайте в тексте «Чужой против хищника».

• Активная положительная кредитная история, то есть хотя бы один полностью выплаченный в срок кредит, может помочь при получении работы, покупке машины или жилья. Портал Банки.ру рассказывает пять реальных историй об этом.



• В Сети появляется все больше предложений пройти различные опросы за деньги. Чаще всего под прицелом — клиенты крупных банков. О том, кто верит бесплатному сыру в мышеловке и как с ним борются компании, читайте здесь.



• Разговоры про очередную пенсионную реформу и повышение пенсионного возраста заставили задуматься о жизни в старости даже тех, кому до нее еще очень далеко. В разделе «Мнение» корреспондент Банки.ру рассказала о том, почему ничего хорошего ей на пенсии не светит.



• Кстати, о пенсии. Уже в 2020 году россияне, возможно, смогут начать копить свой индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Несмотря на плюсы, к новой системе есть вопросы, которые заставляют сомневаться в жизнеспособности ИПК. Подробнее об этом читайте здесь.

