Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).

22:31 мск. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил в эфире телеканала РБК, что готов поручиться за основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Титов также считает, что спор между банком «Восточный» и инвестиционным фондом Baring Vostok должен решаться в гражданском поле, а не в рамках уголовного дела.

21:54 мск. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» поместят в следственный изолятор «Лефортово» либо в спецблок «Матросской тишины», известный как «Кремлевский централ».

20:41 мск. Аудиторская компания Price Waterhouse Coopers (PWC) оценила в 600 тыс. рублей акции «Первого коллекторского бюро», принадлежавшего основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы. «По версии ЦБ, цена акций ПКБ близится к нулю, но Price Waterhouse Coopers оценила их в 600 тысяч рублей», — сказал следователь.

20:15 мск. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа задержание Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. «Постановим продлить задержание Майкла до 20:00 18 февраля. Отложить судебное заседание до 13:00 18 февраля», — сказал судья Артур Карпов.

19:37 мск. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что претензии следствия к деятельности Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», окажутся недоразумением. При этом банкир добавил, что не знает сущности обвинений против Калви.

Калви обвинил в суде банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм Банка Основатель фонда Baring Vostok отметил, что эти сделки стали причиной обращения в Лондонский арбитраж.

18:57 мск. Майкл Калви обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из Юниаструм Банка перед его слиянием с «Восточным». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

18:40 мск. В Baring Vostok считают задержание своих сотрудников и предъявленные им обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». «Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», — говорится в сообщении на сайте компании.

17:59 мск. В пятницу суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей, сообщило агентство ТАСС.

17:29 мск. Суд заключил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна — четвертого из шести фигурантов дела о хищении у «Восточного».

16:50 мск. Басманный суд Москвы арестовал председателя совета директоров, советника председателя правления Норвик Банка, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Москвы.

Основатель фонда Baring Vostok в суде назвал ложью обвинения в свой адрес Майкл Калви обвинил члена правления банка «Восточный» Юсупова и акционера Аветисяна в ложном доносе.

16:49 мск. На задержание Майкла Калви отреагировал председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Сергей Васильев. На своей странице в Facebook он назвал ситуацию «позором для всего финансового и инвестиционного рынка». «Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до… Baring Vostok», — отметил Васильев.

16:00 мск. Еще один подозреваемый — партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль отправлен под арест до 13 апреля.



15:35 мск. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что правоохранительные органы РФ, видимо, имели веские основания для задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и ее топ-менеджеров, негативное влияние этой ситуации на российский инвестклимат будет краткосрочным. По его словам, первичная реакция от такой ситуации на российский инвестклимат будет негативной. «Тем более гражданин США задержан. Но я надеюсь, что потом, когда будут предъявлены конкретные факты, эффект снимется. Я думаю, силовики учли этот факт тоже», — добавил депутат.

15:30 мск. Басманный суд арестовал первого фигуранта дела. Под стражу до 13 апреля заключили генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.

14:50 мск. Один из фигурантов дела — Филипп Дельпаль отверг в суде обвинения в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС. Партнер инвестфонда по финансовому сектору и член совета директоров Восточного Банка заявил, что не имел отношения к сделкам, которые вызвали подозрения у следствия.

Со слов адвоката Дельпаля, с заявлением о хищении средств в ФСБ обратился член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Как следует из материалов дела, Юсупов утверждает, что во время голосования о приобретении банком «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) его ввели в заблуждение о наличии долгов у ПКБ в размере 2,5 млрд рублей. ПКБ продало свои акции банку, так как не смогло рассчитаться по кредиту. Весь сбор доказательств против руководства Baring Vostok занял пять дней, отметил адвокат Филиппа Дельпаля.

Арестованы пять из шести фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» Первым суд санкционировал арест генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова.

14:40 мск. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что готов поручиться за Майкла Калви. Об этом гендиректор РФПИ заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Свое решение он объяснил тем, что Майкл Калви «сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию». «Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким, принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — добавил глава РФПИ.

14:30 мск. Стало известно, что Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», где бизнесмен занимал пост председателя совета директоров. По версии следствия, в мошеннической схеме также было задействовано «Первое коллекторское бюро», долю в котором имеет Baring Vostok.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 миллиарда рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный Экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств», — сказал следователь в суде (цитата по ТАСС).

14:15 мск. Вопрос о задержании представителей Вaring Vostok также адресовали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он сообщил, что Владимир Путин не знает о следственных действиях в отношении бизнесменов.

14:08 мск. Банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в уголовном деле против главы своего совета директоров Майкла Калви. «В рамках данного уголовного дела банк «Восточный» как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — говорится в ответе пресс-службы организации на запрос Банки.ру.

13:50 мск. Одним из первых ситуацию прокомментировал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если это мошенничество, что тут можно сказать: не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться: если подтвердятся факты, никто не может дать поблажки нарушителям. Нарушать закон никто не должен, будь то иностранец или россиянин — здесь нет разницы», — сказал Силуанов корреспонденту РБК в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

13:30 мск. На сайте фонда Baring Vostok появилась информация о задержании сотрудников. «Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», — отмечалось в пресс-релизе.

13:00 мск. В картотеке уголовных дел Басманного суда появилась информация о назначении судебных заседаний по избранию меры пресечения для всех задержанных. СМИ сообщают о ходатайствах Следственного комитета заключить всех фигурантов дела под стражу.

12:50 мск. Стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Kалви. Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159.4). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек: бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, партнер Вaring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор Вaring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.