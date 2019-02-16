Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», — сказал судья Артур Карпов. Таким образом, срок ареста Калви установлен до 13 апреля.

В пятницу суд продлил задержание американского инвестора и отложил на субботу решение вопроса о его аресте, поскольку следствие не предоставило подтверждающих низкую стоимость спорных акций материалов, кроме того, в деле имеются не переведенные на русский язык документы, которым суд не мог дать оценку. Защита Калви в пятницу просила отложить заседание для подготовки и сбора дополнительных материалов, подтверждающих свою позицию.

Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключения под стражу американца до 13 апреля. Следствие обосновало необходимость ареста Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне. По словам следователя, Калви в ходе допроса отверг свою причастность к хищению 2,5 млрд рублей.

Майкл Калви утверждает, что проведенная им сделка была выгодна для «Восточного» Основатель фонда Baring Vostok заявил, что «Первое коллекторское бюро» ежегодно давало чистую прибыль около 100 млн рублей.

Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 млрд рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления «К» ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком «Восточный» кредите «Первому коллекторскому бюро» и подписанном отступном гендиректором бюро в 2017 году.



Ранее банк «Восточный» признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). Вместе с Калви по уголовному делу проходят еще пять человек.