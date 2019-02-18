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• Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года — с 1 июля 2021 года на 1 января 2023-го. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, рассматривается вариант обязать торгово-сервисные предприятия с оборотом от 20 млн рублей принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 млн — с 1 января 2021-го, от 5 млн — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года. Соответствующие поправки к закону «О защите прав потребителей» находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию.

• Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующие поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» разработаны в МВД. Там считают, что на самозанятых, которые по ст. 217 Налогового кодекса оказывают услуги «для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту. В России 530 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание, еще 600 тыс. имеют вид на жительство в РФ. «Около половины являются самозанятыми», — говорится в пояснительной записке к проекту. В ней отмечается, что эти иностранцы «используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы и т. д., но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются».

• Мошенники воруют у россиян в среднем по 3—5 тыс. рублей, выдавая себя за сотрудников банков. Доля таких атак постепенно растет, поскольку россияне становятся более доверчивыми, сообщил вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Мошенники все чаще звонят клиентам банков и представляются сотрудниками или службой безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность. Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов. «Всплеск социальной инженерии замечают все банки: в 2018-м по сравнению с 2017 годом количество подобных случаев увеличилось на 15—20%», — сказал Павлунин. Жертвой «сложного многоэтапного мошенничества, основанного на социальной инженерии», стала, в частности, телеведущая канала «Матч ТВ» Мария Командная. С ее вклада мошенники украли более значительную сумму — 90 тыс. рублей.

• Лидерами рейтинга регионов России по качеству жизни за 2018 год стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Эта тройка возглавляет рейтинг в течение уже многих лет, и, по мнению его авторов, в ближайшие годы данная ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяют этим регионам надолго закрепиться в топе. Замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. В минувшие выходные премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах России.