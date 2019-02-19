Предполагаемый ущерб от введенных в отношении России различных ограничительных мер составляет на конец 2018 года 6,3 млрд долларов, следует из презентации Минэкономразвития.

«По состоянию на конец 2018 года в отношении Российской Федерации введены 159 ограничительных мер 62 странами, включая ЕС и ССАГПЗ. Это меры защиты рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные и защитные пошлины); прочие нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры); санкции. Также проводится 13 расследований в отношении российских товаров», — уточнили в ведомстве.

Наибольший ущерб причинен ограничениями, введенными странами Евросоюза, — 2,42 млрд долларов. Далее следуют США — почти 1,17 млрд долларов, на третьем месте — ограничения Украины на 775 млн долларов.

МЭР: России в прошлом году удалось снять торговые ограничения на 330 млн долларов​​ Ведомство, в частности, провело работу с ЕС, Индией, Турцией, Бразилией, Вьетнамом, Монголией, КНР, Ираном, странами ЕАЭС, Украиной, Аргентиной, ЮАР и Китаем.

В топ стран по размеру предполагаемого ущерба России от введенных мер также вошли Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов), Китай (174 млн долларов), Мексика (120 млн долларов), Таиланд (102 млн долларов), Белоруссия (42 млн долларов) и Бразилия (31 млн долларов).

Ранее МЭР сообщило, что России в 2018 году удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения со стороны других стран в отношении РФ на 330 млн долларов. Ведомство, в частности, провело работу с ЕС, Индией, Турцией, Бразилией, Вьетнамом, Монголией, КНР, Ираном, странами ЕАЭС, Украиной, Аргентиной, ЮАР и Китаем.

Так, например, Анкара отказалась от запретительных антидемпинговых пошлин для российских экспортеров крафт-лайнера, с Монголией достигнута договоренность о предоставлении квот на поставку молока и пшеничной муки, с Ираном — о возобновлении поставок российской пшеницы, а в ЮАР на 25% снижена ставка ввозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин.