«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Речь главы государства длилась полтора часа, за это время он предложил ряд мер по борьбе с бедностью. В частности, по его словам, действенным способом может стать система социальных контрактов. Также президент предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились дохода, и снять ограничения по срокам льготной ипотеки для семей с детьми. Еще одной мерой по поддержке семей будет прямая выплата на погашение ипотечного кредита — после рождения третьего ребенка семьи смогут получить 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Дополнительные ежегодные расходы бюджета РФ на эти и другие поручения президента составят 100—120 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

• Именно с бедностью ассоциируют старость большинство россиян, свидетельствуют данные компании Ipsos. Главный отрицательный момент старости, по мнению россиян, — возможные финансовые проблемы. Путин в ходе своего послания Федеральному собранию потребовал пересчитать выплаты пенсионерам. «Индексация должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Сначала надо довести пенсию до прожиточного минимума, а потом индексировать», — сказал президент. Он заявил о необходимости пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили». По словам Силуанова, доиндексация пенсий по новому принципу в текущем году будет произведена при очередных выплатах, на это потребуется около 15—20 млрд рублей. «В целом, если говорить о шестилетнем периоде, то, по оценкам, это сумма около 150—160 миллиардов рублей», — добавил глава Минфина.

• Банк «Восточный», конфликт акционеров которого стал причиной ареста сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok во главе с его основателем Майклом Калви, еще летом мог быть подвергнут санации. По данным СМИ, тогда Центробанк дал акционерам шанс спасти банк своими силами. ЦБ завершил плановую комплексную проверку банка «Восточный» 30 августа, сообщается на сайте регулятора. Проверялись активы банка, в том числе кредитный портфель и вложения в ценные бумаги, говорится в заключительной части акта проверки. У ЦБ могли возникнуть основания для осуществления мер по предупреждению банкротства «Восточного» и введения временной администрации, а «критический уровень кредитного риска» у «Восточного» в большей степени обусловлен тем, что не было контроля за качеством принятых на баланс активов в ходе присоединения Юниаструм Банка, следует из документа.

• В Министерстве труда обсуждается возможность введения нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ). В отличие от прожиточного минимума он будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания. В перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты. Минимальный потребительский бюджет учитывает стоимость набора продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, расходы на образование и досуг. Сумма составляет около 39 тыс. рублей, пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов (эта организация выступила с инициативой расчета МПБ).