Правоохранительные органы США в среду задержали жителя Флориды Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании незаконно полученных 8,5 млн долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину. Об этом сообщил прокурор США Крейг Карпенито, сообщается на сайте прокуратуры Нью-Джерси.



По данным ведомства, подозреваемому 51 год. В четверг, 21 февраля, он предстанет перед федеральным судом Майами.

Предварительно известно, что в период с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой лиц использовали мошенническую схему со счетами клиентов компании, занимающейся финансовыми технологиями и расположенной в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). В результате деятельности группы общие потери превысили 8,5 млн долларов.

Как правило, в схеме участвовали несколько человек. От лица клиентов компании они просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один — «для получения платежей от клиентов электронной торговли».

Как пояснили в прокуратуре, несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам пострадавших клиентов, контролировались корпорацией, зарегистрированной во Флориде на имя Бузюкова.

По данным ведомства, подозреваемый перевел большую часть полученных средств на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет и штрафа в размере 500 тыс. долларов.