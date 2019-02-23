«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Никогда не разговаривайте с незнакомцами, если они представляются сотрудниками банка и требуют срочно назвать код из СМС. Это могут быть мошенники так называемой «новой волны», атакующие клиентов банков. Вы можете лишиться денег, просто ответив на звонок из кредитной организации. В тексте «Не верь, не отвечай, ничего не сообщай» предупреждаем, какие фразы сигнализируют о том, что надо повесить трубку и срочно обратиться в службу безопасности.

• Банк может «поздравить» вас блокировкой счетов и вкладов, если решит, что вам пора менять паспорт. В тексте «Блокировка в подарок» описываем подобные случаи и выясняем, что делать в такой ситуации.

• Приучая своего ребенка к банковским услугам, будьте готовы, что воспользоваться деньгами он сможет, только достигнув совершеннолетия. Юные клиенты Сбербанка и их родители жалуются, что не могут вывести с «подростковых» счетов зачисленные средства. Банки.ру разбирался в проблеме вместе с экспертами.

• Как показывает статистика, нынешней зимой чуть ли не половина выезжавших за рубеж отправились в Европу. Но доходы россиян падают, всем хочется меньше потратить в путешествии — не в ущерб качеству, естественно. В тексте «7 лайфхаков для экономных путешественников» рассказываем, за счет чего можно отдохнуть дешевле.

• На днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин в очередной раз посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. По его словам, при цене нефти выше 40 долларов за баррель активы в национальной валюте будут приносить больший доход, чем вложения в доллары и евро. Если не хочется лишний раз рисковать своими накоплениями, банковский вклад — далеко не единственный вариант. В рубрике «#оденьгахпросто» читайте о том, как получить 20% годовых без особого риска.