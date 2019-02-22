«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым депозитам физлиц вернулась к росту, составив 7,54% за вторую декаду февраля против 7,5% по итогам первой декады. Негативное изменение максимальной ставки в предыдущие отчетные десять дней произошло несмотря на то, что с февраля ряд банков из топ-десятки повысили депозитные ставки, и стало первым снижением показателя за полгода. До этого начиная с августа 2018-го наблюдался непрерывный, за исключением двух случаев стагнации, рост максимальной ставки.

• Общий объем задолженности по зарплате в России по состоянию на 1 февраля составил 2,7 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. С начала года задолженность выросла на 12%. По словам Голиковой, правительство предлагает наделить Роструд правом принудительно взыскивать задолженность по зарплате на основании предписаний трудовой инспекции. Бизнес не поддерживает эту идею, поскольку «это является существенным ограничением предпринимательской деятельности и вмешательством в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов», сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

• ЦБ разрабатывает проект создания единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам, а также «отказников» банков по антиотмывочным критериям. Речь идет о создании автоматизированной базы юридических (а в дальнейшем и физических) лиц «с повышенным видом риска»: «отказников» по критериям ПОД/ФТ, неплательщиков по банковским ссудам за период более года, а также должников по налоговым платежам. Проект инициирован регулятором, однако реализовываться будет совместно с участниками банковского рынка. В пилотном режиме реестр проблемных клиентов может заработать уже к концу текущего года, запуск в «боевом» режиме запланирован на 2020-й. Эксперты полагают, что успех инициативы в значительной степени зависит от проработки юридической основы: статуса базы, а также механизма реабилитации клиента.

• Молдавский политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода из России в 2013—2014 годах более чем 37 млрд рублей, свидетельствуют данные МВД. «Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013—2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полученные денежные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц. В рамках уголовного дела задержан житель Московского региона Александр Коркин, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.