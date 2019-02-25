Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) объемом 2,5 млрд рублей, первоначальный инвестор купил за 4,4 млн долларов. Это в 430 раз больше оценки в 600 тыс. рублей, которая фигурирует в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, но и в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный», сообщает РБК.

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного», где у фондов Baring 51,6% акций, проголосовать за соглашение об отступном, предусматривающее прощение кредита ПКБ (также контролируется фондами Baring) в обмен на пакет акций IFTG. Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тыс. рублей. Калви обвинения в мошенничестве отвергает.

Речь идет об акциях классов C и D люксембургской IFTG, следует из постановления о возбуждении уголовного дела. Эти бумаги были выпущены за два месяца до фигурирующей в уголовном деле сделки (15 декабря 2016 года) в пользу кипрской Balakus Company Limited, заплатившей за пакет 4,4 млн долларов (256 млн рублей по официальному курсу ЦБ на эту дату), следует из отчетности компании.

Уголовное дело против Калви было заведено ФСБ по заявлению Шерзода Юсупова, миноритария «Восточного» (4,8% акций). Он вместе с владельцем 32% Артемом Аветисяном и другим миноритарием — Юрием Даниловым (3,2%) входит в группу акционеров «Восточного», находящуюся в конфликте с Baring Vostok, чьи фонды владеют контрольным пакетом банка.

На заседании Басманного суда, когда рассматривался запрос следствия об избрании меры пресечения Калви, следователь говорил, что оценку акций люксембургской IFTG, взятых «Восточным» в обмен на прощение долга ПКБ в 600 тыс. рублей, провела компания PwC (в ней не комментировали эту информацию). В дальнейшем название оценщика не упоминалось, говорилось лишь, что оценка была заказана кипрской Finvision (через нее Аветисян владел пакетом в «Восточном»).

Документ с оценкой попал в распоряжение русской службы BBC, которая назвала его отчетом люксембургской юридической фирмы, не раскрывназвание оценщика. Юристы, изучив устав компании, посчитали, что оценку этих бумаг стоит делать по объему дивидендов, которые по ним можно получить. При этом для расчета дивидендов была использована номинальная стоимость бумаг, которая прописана в уставе IFTG. Согласно его последней версии от 20 сентября, их номинальная стоимость составляет 2 831 доллар и 621 доллар соответственно. Сумма номинальной стоимости акций была умножена на два, так как речь шла о выплате дивидендов за два года, — получилось 6 905 долларов. На суде звучал рублевый эквивалент этой суммы — 600 тыс. рублей. (следователь не сказал, по какому курсу рубля рассчитывалась оценка акций).

Через два месяца после покупки акций C и D кипрской компанией с неизвестными бенефициарами за 4,4 млн долларов они через ПКБ перешли на баланс банка «Восточный» по кратно более высокой цене. Актив оценивался независимыми оценщиками в диапазоне от 2 млрд до 3 млрд рублей, говорил в суде Майкл Калви. Такая оценка вызвала вопросы у Банка России, который в 2018 году проводил проверку «Восточного». В отчете ЦБ указывалось, что этот актив подлежит дорезервированию. Как сообщал РБК Шерзод Юсупов, по IFTG банку предписано сформировать 100-процентный резерв.

СМИ: обвинение предъявлено всем фигурантам дела Baring Vostok Никто из них своей вины не признал.

Ранее, 21 февраля, Калви были предъявлены обвинения в мошенничестве в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек — Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»).

Обвинения против Калви в инвесткомпании назвали следствием коммерческого спора с «Восточным». Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.