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• Решение проблемы звонков банковским клиентам с подмененных номеров вышло на уровень ЦБ. Крупные кредитные организации зафиксировали резкий рост числа мошеннических звонков их клиентам с использованием технологии подмены номера. У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз. В Банке России знают об активизации таких мошенничеств и полагают, что решение проблемы требует как технической, так и юридической проработки. Сейчас регулятор ведет консультации с банками, а также планирует привлечь к обсуждению операторов связи и Минкомсвязь.

• Прибыль российского банковского сектора в январе увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении, достигнув 264 млрд рублей, свидетельствуют данные Центробанка. В материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года» сделана оговорка, что вступившие в силу в этом году изменения в порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций с учетом положений МСФО 9 «Финансовые инструменты» оказали существенное влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций. С исключением эффекта корректировок и переоценки активов по справедливой стоимости основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились.

• Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд рублей, первоначальный инвестор купил за 4,4 млн долларов, свидетельствуют данные СМИ. Это в 430 раз больше оценки в 600 тыс. рублей, которая фигурирует в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, но в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный». По версии следствия, Калви в феврале 2017-го убедил совет директоров «Восточного», где у фондов Baring 51,6% акций, проголосовать за соглашение об отступном, предусматривающее прощение кредита ПКБ (также контролируется фондами Baring) в обмен на пакет акций IFTG. Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тыс. рублей. В понедельник инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просит взять уголовное дело под личный контроль. Между тем СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что, по мнению главы государства, дело было возбуждено обоснованно.

• Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, цель проекта — удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод. Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг. Банки решают, присоединяться ли к проекту.