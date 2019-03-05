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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 2206
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 3142 6
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 2888
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 3875 4
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 5857 13
- 20:00 4 марта. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в весну-2017, в России заработал платежный сервис MirPay Banki.ru 14767 1
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 26086 3
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3505 4
- 09:06 Доходность НПФ опустится ниже инфляции Известия 4382 26
- 08:39 ЦБ готовит расширение своих полномочий Коммерсант 6461 1
- 08:21 Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам РИА Новости 4230 2
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1241
- 10:00 Лучшее за неделю: как выбраться из бедности, не попасть на онлайн-мошенников и не зависеть от денег Banki.ru 7277
- 20:00 1 марта. Главное за минуту: еще один банк сдал лицензию, безналичные платежи могут утратить привлекательность Banki.ru 104506 1
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1866
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 4998 1
- 09:13 Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы RT 5827 5
- 08:58 Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан Коммерсант 21024 59
- 08:39 Страны БРИКС создают единый платежный сервис BRICS Pay Известия 1899
- 08:17 Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав РБК 2611 2
- 20:00 28 февраля. Главное за минуту: Сбербанк получил рекордную прибыль и мог стать зарплатным банком ФСИН Banki.ru 4849
- 14:43 Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом ТАСС 1981 1
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2825
- 08:39 Клиенты МИнБанка вывели более 20 млрд рублей за неделю санации Коммерсант 10019 6
- 08:21 Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше РБК 3334 3
- 08:01 Система быстрых платежей заработала в полноценном режиме Banki.ru 8360 3
- 20:00 27 февраля. Главное за минуту: в США опубликован проект новых санкций против РФ, инфляция и безработица пугают россиян Banki.ru 7046 1
- 11:55 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 8397 18
- 09:23 СМИ: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень Известия 13916 9
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7462 20
- 08:39 Нордеа Банк решил отказаться от новых российских клиентов Коммерсант 5671 2
- 08:15 ЦБ намерен относить к операционным рискам потери клиентов банков от атак хакеров Коммерсант 1863 2
- 20:00 26 февраля. Главное за минуту: россиянам увеличат доходы, ограничат закредитованность и создадут цифровой профиль Banki.ru 7288
- 12:49 Группа ВТБ увеличила годовую чистую прибыль по МСФО почти в полтора раза — до 179 млрд рублей Banki.ru 1949 2
- 09:21 ЦБ предложил ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы РБК 3337 13
- 09:01 Эксперты оценили схемы вывода из России средств под видом прямых иностранных инвестиций Коммерсант 2478
- 08:44 Минкомсвязь предложила Сбербанку, ВТБ и Тинькофф Банку тестировать цифровой профиль ТАСС 7838 6
- 08:13 Власти ограничат закредитованность россиян уже в этом году Известия 12818 10
- 20:00 25 февраля. Главное за минуту: банки наращивают прибыль, ЦБ подключился к борьбе с телефонными мошенниками Banki.ru 3189
- 17:09 ЦБ: прибыль банковского сектора в январе выросла почти в четыре раза Banki.ru 2454 2
- 09:12 СМИ: кипрский офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше оценки СК РБК 4778 9
- 08:38 Visa может запустить оплату по QR-коду в России Ведомости 2794 4
- 08:25 Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов РБК 2347
- 08:17 Звонки клиентам банков с подмененных номеров стали массовыми Коммерсант 13104 19
- 10:00 Лучшее за неделю: мошенники «новой волны», блокировка за смену паспорта и подростковые проблемы в Сбербанке Banki.ru 49944
- 20:00 22 февраля. Главное за минуту: максимальная ставка по вкладам снова растет, россиянам должны зарплату на 2,7 млрд рублей Banki.ru 33383
- 16:25 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь выросла после просадки Banki.ru 30487 2
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7375
- 09:15 МВД: молдавский олигарх причастен к выводу из России почти 40 млрд рублей Banki.ru 3627 5
- 08:53 Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России в 20 трлн рублей РБК 3210 2
- 08:19 Требование к капиталу банков при допуске к госсредствам могут отменить Известия 2409
- 08:03 ЦБ создает единый реестр «плохих» клиентов банков Коммерсант 6544 13
- 20:00 21 февраля. Главное за минуту: ставки по вкладам пошли вниз, в России появилась вторая женщина-миллиардер Banki.ru 22214
- 17:40 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март Banki.ru 13603
- 15:51 СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group Reuters 2110 1