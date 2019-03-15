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Главные новости
Главные новости часа; архив новостей за день, неделю и год о важных событиях, происходящих в стране и мире
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 1549 2
- 20:00 15 марта. Главное за минуту: банки увеличили прибыль в 2,5 раза, в России хотят ввести сертификаты на отдых Banki.ru 1580
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 1118 1
- 09:45 ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков и приостановил еще у одного Banki.ru 11762
- 09:03 Рост тарифов на Интернет в Крыму привлек внимание ФАС Коммерсант 1429 6
- 08:29 В России готовятся ввести сертификаты на отдых Известия 6710 41
- 20:00 14 марта. Главное за минуту: ЦБ продолжает отзывать лицензии, первый аукцион по продаже санируемого банка провалился Banki.ru 7936
- 12:35 ЦБ пока не смог продать Азиатско-Тихоокеанский Банк Banki.ru 5621 6
- 08:24 Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России РБК 3482 15
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8124 7
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1741
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 10141 2
- 20:00 13 марта. Главное за минуту: россиянам хотят по-новому считать доходы, законопроект о пенсионном капитале «завис» Banki.ru 5576
- 09:26 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций РБК 2239
- 09:15 Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян Ведомости 3956 13
- 08:55 Россия оказалась среди мировых лидеров по использованию цифровых госуслуг РИА Новости 1885 3
- 08:38 Король обнала Сережа Два Процента вышел из колонии раньше срока Коммерсант 19908 10
- 20:00 12 марта. Главное за минуту: банки не ждут роста ставок по вкладам, названа главная угроза для владельцев имущества Banki.ru 46737
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 3633
- 09:33 Страховщики назвали главную угрозу для владельцев имущества Российская газета 13034 8
- 09:11 ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения РБК 2975 12
- 08:47 Глава «ЛУКОЙЛа» оценил влияние санкций на компанию ТАСС 1935
- 08:38 Банки заплатят за привлечение депозитов через маркетплейс Коммерсант 4389 1
- 08:14 Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира» Коммерсант 2324
- 20:00 11 марта. Главное за минуту: Visa увеличит лимит платежей без ПИН-кода, россияне переплачивают «коммунальным монстрам» Banki.ru 2379
- 08:58 Юристы: с помощью перевода по мобильному можно спровоцировать на получение взятки Известия 5765 25
- 08:39 Черные коллекторы организуют нелегальные кол-центры Коммерсант 5364 5
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6545 16
- 10:00 Лучшее за неделю: Орешкина все обижают, Сбербанк против ЦБ, теневая экономика уходит из банков Banki.ru 15551
- 09:00 Банки.ру поздравляет с Международным женским днем! Banki.ru 5194 2
- 20:00 7 марта. Главное за минуту: еще один банк лишился лицензии, россиянам помогут накопить на ипотеку Banki.ru 18052 5
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2791 5
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 3995
- 09:03 Владельцев криптовалют будут идентифицировать Известия 4285 5
- 08:39 В России могут появиться вклады на жилье в ипотеку РИА Новости 7349 9
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 7982 20
- 20:00 6 марта. Главное за минуту: россияне за год накопили 3 трлн рублей, главе Минэкономразвития не дали договорить в Госдуме Banki.ru 4551 3
- 11:53 Депутаты потребовали перенести выступление Орешкина в Госдуме Banki.ru 3979 15
- 09:19 Россияне накопили за год 3 трлн рублей Известия 16871 16
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 19014 18
- 08:23 НПФ Сбербанка впервые за 10 лет столкнулся с чистым оттоком клиентов Коммерсант 54775 12
- 20:00 5 марта. Главное за минуту: названы лучшие банки России и мира, AliExpress въезжает на российский авторынок Banki.ru 6246 1
- 09:12 Банки получат единый стандарт продажи населению рискованных продуктов Известия 4231 7
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3884
- 08:15 ФНС узнала о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах РБК 5059 4
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 7374 15
- 20:00 4 марта. Главное за минуту: ставки по вкладам вернулись в весну-2017, в России заработал платежный сервис MirPay Banki.ru 18603 1
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 33505 4
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3714 4
- 09:06 Доходность НПФ опустится ниже инфляции Известия 5305 27
- 08:39 ЦБ готовит расширение своих полномочий Коммерсант 6771 1
- 08:21 Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам РИА Новости 4644 2
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1492
- 10:00 Лучшее за неделю: как выбраться из бедности, не попасть на онлайн-мошенников и не зависеть от денег Banki.ru 7552