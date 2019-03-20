Совет директоров Банка России на втором в этом году заседании по ключевой ставке в пятницу, 22 марта, оставит ее без изменений, единогласно объявили аналитики. Согласно их прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 7,75% годовых. Инфляционная динамика остается сдержанной, при этом инфляционные ожидания снизились, поэтому в дополнительном повышении ставки необходимости нет. На этом фоне, в условиях сохранения стабильной ситуации на внешних рынках и в отсутствие агрессивных санкционных заголовков, Банк России может перейти к снижению ключевой ставки уже в IV квартале 2019 года, полагают эксперты.

Все решит инфляция

На прошлом заседании, в феврале, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Тогда ЦБ отмечал, что будет оценивать достаточность предыдущих двух повышений ставки для возвращения инфляции к цели 4% в 2020 году. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отмечает ослабление проинфляционных факторов на текущий момент. «По данным Росстата, рост индекса потребительских цен к 11 марта составляет 5,3% в годовом выражении. Это близко к нижней границе прогнозируемого диапазона ЦБ, который ожидал пика годовой инфляции в марте — апреле в интервале 5,5—6%», — комментирует эксперт.

«Текущая расстановка инфляционных сил указывает, что рост потребительских цен в своих пиковых значениях едва ли приблизится даже к нижней границе прогнозируемого Банком России интервала (5,5—6% год к году). Мы полагаем, что в марте инфляция достигнет своего максимального значения (5,4% год к году), а затем будет следовать по нисходящей траектории», — говорит аналитик Росбанка Анна Заигрина.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, регулятор, вероятно, признает, что инфляция оказалась лучше его базового прогноза, и в случае развития этого положительного тренда возможен переход к снижению ключевой ставки в конце 2019 — начале 2020 года.

При этом президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов считает, что потенциал цикла понижения ставки был исчерпан в сентябре 2018 года, когда состоялось ее повышение с 7,25% до 7,5%. «А в декабре 2018 года заключительный аккорд с (повышением ставки до. — Прим. Банки.ру) 7,75%, названный превентивной мерой, подкрепил реальное положение дел», — добавляет эксперт.

В своем докладе о денежно-кредитной политике Центробанк в числе основных факторов, которые будут влиять на динамику потребительских цен, также называл повышение НДС с 18% до 20% в начале 2019 года и ослабление рубля, произошедшее в 2018 году. ЦБ предсказывал повышение инфляции до 6% год к году в I квартале 2019-го. Росстат опубликовал данные по инфляции потребительских цен за январь и февраль, которые указывают на то, что, во-первых, пик инфляции будет существенно ниже 6%, а, во-вторых, повышение НДС не транслировалось в цены так, как того ожидал ЦБ.

«Эффект от повышения НДС оказался слабее ожиданий ЦБ, потому что, на наш взгляд, производители и фирмы учитывали будущее изменение в ставке НДС накануне повышения, закладывая в цены свои ожидания, то есть будущее повышение НДС было отчасти заложено в цены в конце 2018 года», — комментирует главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков. По словам аналитика, реальный спрос в экономике ослабевает, что означает, что у производителей и фирм нет «рыночной силы», позволяющей им без потери спроса на свою продукцию перекладывать свои издержки на потребителя.

Аналитик отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает неожиданно низкий вклад в инфляцию повышения базовой ставки НДС с 18% до 20%. «В феврале 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года инфляция по Росстату составила 1,5%. Мы оцениваем вклад НДС примерно в 0,5—0,6 процентного пункта. По всей видимости, ряд производителей, ретейлеров и компаний в сфере услуг, несмотря на обещания, так и не решились повышать цены из-за слабого потребительского спроса, «сберегательного» потребления. С начала 2014 года реальные доходы населения упали в общей сложности более чем на 11%», — говорит аналитик.

Лед тронется

«С точки зрения внешнего фона можно отметить не только относительно благоприятные цены на нефть, но также смягчение позиции ФРС (Федеральной резервной системы США. — Прим. Банки.ру) относительно дальнейшего повышения ставки, — комментирует глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. — Все это, в свою очередь, вероятно, будет способствовать смягчению риторики ЦБ в течение текущего года и повышению вероятности снижения ключевой ставки во второй половине года».

Хотимский отмечает, что если жесткие санкции США не будут введены, то вероятно одно снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п. п. во второй половине года. «Отсутствие продвижения по введению новых жестких антироссийских санкций, включая возможный запрет на приобретение нового госдолга, также влияет на решение по ключевой ставке. По нашему мнению, этот фактор остается главным риском для дальнейшей траектории ключевой ставки», — указывает эксперт. При этом он подчеркивает, что в случае введения новых ограничений на операции с госдолгом РФ или санкций в отношении системно значимых банков регулятору придется вновь повышать ставку.

Также аналитики единодушны в мнении о том, что риторика ЦБ со всеми оговорками будет склоняться скорее в сторону возможного смягчения ДКП. «Основными драйверами относительно мягкой риторики выступают более низкие, чем прогнозные показатели, значения фактической инфляции, а также отсутствие внешних шоков. Высокая стоимость нефти, укрепляющийся рубль, более слабое влияние на инфляцию новых ставок НДС, чем предполагалось, — все говорит в пользу более мягкой риторики в отношении ДКП», — комментирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Эксперты предполагают, что в своем пресс-релизе Центробанк смягчит риторику и намекнет на снижение ставки во втором полугодии, при этом пересмотра прогнозов не ожидается, так как публикация доклада о денежно-кредитной политике запланирована только на 1 апреля.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru