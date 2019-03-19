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• Кредитные организации выставляют на продажу проблемные квартиры с прописанными и проживающими в них жильцами. Сейчас эти квартиры формируют 2% от общего объема предложения жилья на вторичном рынке Москвы, а к 2021 году показатель вырастет в пять раз, прогнозируют аналитики Century 21. По данным «Инком-Недвижимости», в январе совокупный объем этого рынка в старых границах Москвы составил 18,9 тыс. лотов. Изъятые банками квартиры на рынке стали появляться на фоне ипотечного бума, отмечают эксперты. По их словам, продавать квартиры с жильцами банкам приходится со скидками, средний дисконт составляет 20—30%.

• Российские власти в следующем году начнут масштабную реформу государственной службы с сокращением численности и повышением оплаты труда госслужащих до конкурентного уровня в экономике. Об этом рассказала первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. По ее словам, численность сотрудников территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года. «Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — пояснила Нестеренко, подчеркнув, что общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

• Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели, сообщил руководитель статистического ведомства Павел Малков. По его словам, при расчете ежемесячных данных «нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы». Во вторник на заседании научно-методологического совета Росстат принял решение о переходе на новую методику расчетов доходов населения. По словам Малкова, эта методика «более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными». «Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии», — добавил глава Росстата. Доходы россиян падали пять лет подряд, с 2014 по 2018 год, и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013-го.

• Наблюдательный совет Сбербанка утвердил переизбрание Германа Грефа на пост президента кредитной организации на новый срок. Сам топ-менеджер сообщил журналистам, что согласился на предложение после того, как убедился в сохранении стратегии развития финучреждения. Голосование акционеров Сбербанка по этому вопросу намечено на 24 мая. Тогда же держатели бумаг кредитной организации должны утвердить обновленный состав наблюдательного совета. Орган покинет ректор РАНХиГС Владимир Мау, вместо него кандидатом в набсовет Сбербанка выдвинут ректор МФТИ Николай Кудрявцев.