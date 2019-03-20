Газпромбанк, специализирующийся на обслуживании крупных предприятий, решил пойти по пути создания виртуального банка для предпринимателей. «Просто Банк» создан на лицензии входящего в группу ГПБ Кредит Урал Банка и предложит клиентам максимально простой набор необходимых расчетных продуктов (счет, карту, онлайн-банк), пишет «Коммерсант».

О запуске Газпромбанком виртуального банка-лоукостера для микро- и малого бизнеса газете рассказали несколько источников на банковском рынке. Эту информацию подтвердили в ГПБ.

Банк построен с помощью технологической платформы APIBank. Как пояснил «Коммерсанту» CEO APIBank Алексей Петров, на платформе APIBank для «Просто Банка» за три месяца были собраны модули для автоматизации открытия счетов и выпуска карт, работы службы поддержки пользователей, процедур подтверждения надежности клиента.

По словам начальника департамента по управлению цифровыми активами Газпромбанка Владимира Начева, «Просто Банк» не имеет собственной лицензии и создан на базе Кредит Урал Банка. «Создание «Просто Банка» — один из шагов развития цифровой экосистемы группы Газпромбанка, — отмечает он. — Новый банк будет отличаться от уже существующих своим форматом — это цифровой банк-лоукостер с простой и понятной системой ценообразования, удобством работы, удобным удаленным обслуживанием».

На текущем этапе «Просто Банк» ориентирован на сегмент микробизнеса с выручкой до 100 млн рублей в год, однако предполагается, что у 90% клиентов банка выручка не будет превышать 20 млн рублей, пояснили в ГПБ. Сейчас у «Просто Банка» один тариф с абонентской платой 199 рублей в месяц. За эту стоимость клиенту предоставляются услуги открытия и ведения расчетного счета, выпуск одной корпоративной карты и интернет-банк. В дальнейшем перечень услуг может быть дополнен кредитными продуктами, торговым и интернет-эквайрингом для клиентов. Сейчас открыть счет в банке могут только предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска и Екатеринбурга, во II квартале 2019 года запланировано расширение присутствия во всех городах с населением более 1 млн человек.

В распространенном позже в среду официальном релизе Газпромбанка уточняется, что для первых 500 клиентов действует акционное предложение, согласно которому абонентская плата не взимается. «Плата за исходящие платежи в «Просто Банке» — одна из самых низких на рынке. За переводы юридическим лицам предприниматель заплатит 20 рублей, на личный счет и физическим лицам — от 1% суммы перевода. Поступающие на счет компании платежи не облагаются комиссией. Для пополнения корпоративной карты без комиссии клиенты «Просто Банка» смогут использовать широкую сеть банкоматов Газпромбанка», — добавляют в кредитной организации (прим. Банки.ру).



«В текущую модель развития мы закладываем рост базы более 15 тысяч клиентов уже к началу 2020 года», — отмечает Начев. По словам участников рынка, лидеры в сегменте работы с предпринимателями — Тинькофф Банк и Сбербанк — открывают около 15—20 тыс. счетов в месяц.

Сейчас на рынке виртуальных банков для предпринимателей немало игроков. У принадлежащего ЦБ банка «Открытие» — «Точка», которая работает на его лицензии, у СКБ-Банка — «Дело Банк», БКС Банк в прошлом году запустил аналогичный проект «Сфера». Составляет им конкуренцию выросший на базе вполне реального «Регионального Кредита» Модульбанк, а также госбанки, которые активно развивают направления по обслуживанию предпринимателей. Крайне активен в этом сегменте также Тинькофф Банк, который не стал выделять работу с предпринимателями на отдельную лицензию.



При создании банка, заточенного под предпринимателей, Газпромбанку нужно вооружиться очень грамотными маркетологами, а кроме того, первоклассным продуктом, который включает как молниеносное открытие счета, ставшее уже стандартом в отрасли, так и оперативное решение менеджером всех возникающих проблем, предоставление всех документов, справок и так далее, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Думаю, также придется преодолевать предвзятое отношение к государственному происхождению банка, учитывая тенденцию и любовь госбанков к контролю всех финансовых потоков, — продолжает эксперт. — Но его государственность, с другой стороны, сигнализирует предпринимателям о надежности».