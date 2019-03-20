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• В рейтинге самых надежных банков России по версии Forbes сменился лидер. В этом году список возглавил ЮниКредит Банк. В топ-3 также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков. В топ-пятерке после них оказались Сбербанк и ВТБ. Всего в категорию самых надежных вошли 30 банков (рейтинги уровня «BBB-» и «BB+» от Fitch) против 13 годом ранее.

• Среди граждан с низким уровнем дохода доля одиноких заметно выше, свидетельствуют данные Росстата. Так, 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто. В то же время среди россиян с высокими доходами только 16,7% сказали, что ощущают одиночество, а среди россиян со средними доходами – 23,8%. При этом мужчины чувствуют себя одинокими реже женщин — 18,3% против 30,2%.

• Совет директоров Банка России на заседании по ключевой ставке в пятницу, 22 марта, оставит ее без изменений на уровне 7,75% годовых, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Инфляционная динамика остается сдержанной, при этом инфляционные ожидания снизились, поэтому в дополнительном повышении ставки необходимости нет, отмечают они. На этом фоне, в условиях сохранения стабильной ситуации на внешних рынках и в отсутствие агрессивных санкционных заголовков, Банк России может перейти к снижению ключевой ставки уже в IV квартале, полагают эксперты.

• Уже 4 апреля в офисе Банки.ру пройдет OFFICEPARTY. Банк «Ренессанс Кредит» проведет в офисе холдинга неформальную встречу со всеми желающими. Вы сможете поинтересоваться планами развития банка и узнать больше о продуктах, сервисах и бренде «Ренессанс Кредита». В программе: неформальная беседа с директором департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит» Натальей Ищенко и начальником управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов Алексеем Грибковым; обсуждение продуктов и сервисов банка; экскурсия по офису; праздничный фуршет; подарки. Регистрация открыта, количество мест ограниченно.