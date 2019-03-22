Доверительные управляющие доработали детали концепции индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), о необходимости введения которых заявляли ранее. Соответствующий документ оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». Отличительные особенности счета — налоговые льготы, система страхования и возможность софинансирования с работодателем.

Согласно документу, ИПС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг физлица по договору доверительного управления. По сути, он представляет собой целевой аналог индивидуального инвестиционного счета (ИИС), но действующий в течение нескольких десятков лет до выхода гражданина на пенсию. ИПС предлагается использовать как один из форматов добровольного накопления пенсионного капитала, возможно, с участием работодателя.

ИПС может существовать как единственный счет такого типа для каждого гражданина. Кроме того, он предполагает налоговые льготы — освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии после достижения клиентом пенсионного возраста (или ряде других обстоятельств). Предлагаются ограничения по размеру инвестируемых сумм: минимально — 50 тыс. рублей в год в первые два года и максимально — 1—3 млн рублей в зависимости от срока, оставшегося до выхода на пенсию. В концепцию также заложено обязательное страхование средств и ценных бумаг, учитываемых на ИПС, на случай аннулирования лицензии доверительного управляющего или его мошеннических действий.

Представители управляющих компаний видят в таком подходе ряд очевидных преимуществ. «УК имеют лучший опыт предоставления индивидуального сервиса клиенту, НПФ, на мой взгляд, работают в режиме обезличенной машины», — считает президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, в индивидуальной форме можно точнее подобрать инвестиционную стратегию под риск-профиль клиента, возраст до пенсии. «ИПС может использоваться в накопительный период. Когда же человек захочет перейти в выплатной формат, то ему может быть предложен новый продукт аннуитетного плана, который можно реализовать в том числе через НПФ или страховую компанию», — уточняет Кривошеева.

В крупных УК, входящих в финансовые группы с негосударственными пенсионными фондами, не видят сложностей и с удовлетворением более жесткого надзора регулятора. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что «размер собственных средств и так у многих компаний многократно превышает лицензионные требования, поскольку это один из ключевых показателей, на которые смотрят институциональные клиенты при выборе компании». Как считают в «Райффайзен Капитале», управляющие компании «готовы соблюдать предъявляемые требования, поскольку уже работают в пределах этих ограничений и показывают хорошие результаты управления».

Представители негосударственных пенсионных фондов, напротив, к инициативе относятся скептически. Президент НАПФ Константин Угрюмов считает, что для пенсионных средств граждан необходимо в первую очередь обеспечить «сохранность, фидуциарную ответственность, стресс-тестирование». «Отсутствие актуализированной стратегии развития пенсионной системы приводит к тому, что каждое профсоюзное объединение — ВСС, НАУФОР, АНПФ и так далее — выдвигает свои предложения по использованию инструментов накопления, характерных для той или иной отрасли, в том числе предлагает их внедрить в будущую систему ИПК», — рассуждает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.



По данным «Коммерсанта», концепция НАУФОР не получила поддержки на уровне госорганов в начале 2019 года, однако очередной разворот пенсионной реформы, предполагающий передачу индивидуального пенсионного капитала в собственность гражданина и наделение пенсионных фондов на начальном этапе статусом доверительного управляющего, дает новый шанс и лицензированным управляющим. В ЦБ на запрос газеты не ответили.