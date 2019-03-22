Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, поскольку там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше чем на год», — пояснил Моисеев. За управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, ранее уже подвергавшимся наказанию за такое нарушение, предусмотрено наказание по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя, например неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В качестве примеров таких нарушений в текущей версии законопроекта указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. В предыдущей версии в этом перечне также были указаны неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения, но в последней версии такого фактора нет, на что обратил внимание Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ. При этом «пьяное» вождение напрямую влияет на степень риска, говорилось в проекте заключения совета на законопроект.

Кроме того, этим законопроектом Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков: они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2 746—4 942 рубля) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Предполагается, что это станет одним из первых шагов по переходу на рыночные принципы тарифообразования в ОСАГО. При этом законопроект предусматривает, что стоимость ОСАГО не должна превышать трехкратной ставки базового тарифа. Ранее Алексей Моисеев говорил, что не исключает внесения законопроекта в весеннюю сессию Госдумы.