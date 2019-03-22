В России запущена первая программа по оптимизации долговой нагрузки в сфере микрофинансирования. В ее рамках микрофинансовая компания «СМСФинанс» первой простила заемщикам более 500 тыс. рублей, узнала газета «Известия».

Цель программы — оздоровление кредитного климата, повышение платежной дисциплины и финансовой грамотности заемщиков, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Аналитики компании в течение нескольких месяцев изучали платежное поведение заемщиков и пришли к выводу о необходимости списания задолженности некоторым категориям.

Компания считает, что необходимо расширить такую практику на весь рынок микрофинансовых организаций. В ближайшее время она направит детальное описание проекта и методологию работы регулятору и саморегулируемым организациям с предложением включить ее в стандарты оперирования.

По расчетам специалистов, в масштабах рынка речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей снятой с населения долговой нагрузки.

Гендиректор «СМСФинанса» Иван Меринов пояснил, что среди должников выбирали клиентов с ответственным подходом к обязательствам — в частности, тех, кто не погашал взятый заем до зарплаты, но регулярно вносил минимальные платежи. В такую ситуацию зачастую попадают при некорректном выборе финансового продукта или неумении сориентироваться в их разнообразии.

«Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы вгонять людей в долговую кабалу, нам выгодно работать с финансово грамотными заемщиками, которые возвратятся к нам», — подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что МФО, как и банки, являются неотъемлемой частью финансовой системы государства, при этом они не конкурируют, а скорее дополняют друг друга. Сегодняшние потребители экспресс-займов «до зарплаты» завтра могут стать клиентами банков, и наоборот. В то же время банковская система не может удовлетворить все потребности населения в заемных средствах, в том числе и потому, что некоторая часть граждан не соответствует требованиям, предъявляемым банками к заемщикам. А по статистике, представленной Центробанком, сейчас в России на 100 тыс. жителей приходится всего одно банковское отделение, при этом, по разным оценкам, более 20% россиян вообще не имеют доступа к современным банковским сервисам.

В Центробанке в ответ на просьбу «Известий» прокомментировать информацию о том, что «СМСФинанс» первой в России списала заемщикам долги на полмиллиона рублей, заявили, что ЦБ не комментирует конкретные действующие компании.



«При этом регулятор приветствует инициативы микрофинансового рынка, направленные на повышение социальной ответственности данного вида бизнеса перед потребителями финансовых услуг, а также инициативы, направленные на совершенствование и развитие скоринговых моделей, позволяющих проводить тщательную оценку заемщика и выдавать займы тем, кто готов и имеет возможность обслуживать свой долг», — подчеркнули в Банке России.