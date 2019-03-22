Четыре бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Об этом со ссылкой на «Ведомости», которые ознакомились с копией документа, пишет РБК , уточняя, что представители РСПП, ТПП и «Деловой России» подтвердили газете подлинность письма.

Бизнес-объединения напоминают, что законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения уже подготовлен Российским экспортным центром.

Авторы послания указали на чрезмерную жесткость валютного контроля, а также наказаний за валютные нарушения. Например, за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере нарушителя ждет до пяти лет тюрьмы. Невозвращение выручки нужно считать не самостоятельным преступлением, а отягчающим обстоятельством, например легализации преступных доходов, уверены авторы письма.

Принимаемые бизнесом меры для снижения рисков увеличивают стоимость экспорта, указывается в документе. Из-за этого ряду компаний проще вообще не участвовать в деятельности внешних рынков. Представитель президента ТПП Сергея Катырина отметил, что дороговизна страховки таких рисков не позволяет покрыть всю сумму.

Осенью 2018 года в распоряжении РБК оказались материалы плана Минэкономразвития по отмене уголовной ответственности за валютные нарушения, а также по существенному снижению штрафов за них. Идеи министерства поддержали в Минфине и Центробанке.

В марте прошлого года за отмену валютного контроля в стране также выступил Центр стратегических разработок. Специалисты центра тогда также указывали на излишнюю жесткость ответственности за валютные нарушения, в частности чрезмерно большие штрафы и возможность уголовной ответственности.



Позднее, в октябре, в Минфине заявляли, что полностью отменить валютный контроль в России невозможно, хотя и отмечали, что он является барьером при проведении экспортных операций, особенно для среднего и малого бизнеса.